Semih Şentürk: 'Yanlış anlaşıldım'

"BU BANA YAKIŞMAZ"

Semih Şentürk’ten tepki çeken olay sevinç! 22 yaşındaki Alper anlattı…

Erdinç Şahin

Geçen hafta oynananmaçına’ün gol sevinci damga vurmuştu. Genç rakibiüzerinden atlayan tecrübeli futbolcu fotoğrafın yanlış anlaşıldığını açıkladı.hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına konuşan Semih, “Fotoğrafta vurgulandığı gibi bir durum yok asla. Benim bugüne kadar Manisa taraftarına, futbolcusuna veya bir yöneticisine kesinlikle saygısızlığım olmamıştır, olmaz da. Bu bana yakışmaz. Maç içerisinde Alper kardeşimle çok güzel sohbetlerimiz oldu. Gol sevinci anında önümdeydi, üzerinden atlamak zorunda kaldım. Sonrasında ona döndüm, fotoğrafta kafası dönük olduğu için görülmüyor ama karşılıklı gülüştük. Kesinlikle dalga geçmek gibi bir durum yok” ifadelerini kullandı.‘Başakşehir ve Galatasaray’ Eskişehirspor’u Play-Off potasına taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan başarılı oyuncu, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı hakkında ise şunları söyledi: “Yarış için birşeyler söylemek şu an erken. Ancak duruma bakılırsa Başakşehir ve Galatasaray’ın daha şanslı olduklarını söylemek mümkün.”