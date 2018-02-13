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Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye 18 yıl hapis

15 Temmuz Darbe girişimİnde Şehit Astubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen FETÖ'cü general Semih Terzi'nin eşinin yargılandığı davada dün karar çıktı
 

13 Şubat 2018, Salı 08:44
Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye 18 yıl hapis
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Nazire Terzi ve yakınları katıldı.

Nazire Terzi suçlamaları reddederek, “Benim hiçbir şekilde terör örgütü ile bir bağlantım yoktur ve olamaz. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Nezire Terzi, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


​MÜDÜR GÖREVDEN ALINMIŞTI


İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Nevzat Kütük görevden alınmıştı. Bunun sebebinin ise eski özel kalemi Ayşegül Albayrak'ın Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi ile kardeş olması olduğu iddia edilmişti. 


SEMİH TERZİ KİMDİR?


Darbeci general Semih Terzi, 15 Temmuz'da emrindeki askerlerle ile birlikte Özel Kuvvet Komutanlığı'na gitmişti. Burada Astsubay Ömer Halisdemir, Semih Terzi'ye geçit vermemiş ve darbenin seyrini değiştirmişti. Astsubay Ömer Halisdemir burada burada kahramanca şehit düşmüştü.

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