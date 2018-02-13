Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye 18 yıl hapis



​MÜDÜR GÖREVDEN ALINMIŞTI



SEMİH TERZİ KİMDİR?

Yurtta Sulh Konseyi üyeleri

Ömer Halisdemir’i şehit eden binbaşı savunma yaptı

Ömer Halisdemir davasında flaş gelişme

'Semih Terzi'nin infaz listesi' iddiasına açıklama geldi

İdil Janet Demiray

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasındave yakınları katıldı.Nazire Terzi suçlamaları reddederek, “Benim hiçbir şekilde terör örgütü ile bir bağlantım yoktur ve olamaz. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Nezire Terzi, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Nevzat Kütük görevden alınmıştı. Bunun sebebinin ise eski özel kalemi Ayşegül Albayrak'ın Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi ile kardeş olması olduğu iddia edilmişti.Darbeci general, 15 Temmuz'da emrindeki askerlerle ile birlikte Özel Kuvvet Komutanlığı'na gitmişti. Burada, Semih Terzi'ye geçit vermemiş ve darbenin seyrini değiştirmişti. Astsubay Ömer Halisdemir burada burada kahramanca şehit düşmüştü.