Semra Güzel emniyet güçlerine moral oldu

Semra Güzel program vesilesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun muhteşem güzelliklerine şahit olurken bu bölgede görev yapan kahraman polislerimizle program hazırlıyor.

Güzel’in sıcak sohbeti ve samimi üslubuyla gerçekleştirilen program aynı zamanda polislerimizin moral ve motivasyonuna katkıda bulunuyor. Ülkemizin güvenliği ve huzuru için fedakârca çalışan kahraman Polislerimiz görevlerini yaparken, müzikle olan bağlarını sevdiklerine şarkılar armağan ederek paylaşıyor. Yeni yayın döneminde ekrana gelecek olan programda oyuncu Semra Güzel, polislerimizin memleket özlemlerine ortak olurken onların ne kadar kutsal ve onurlu bir görev yaptıklarını da ekranlara taşıyacak.

Başarılı bir oyuncu olmanın yanında, son derece sempatik, eğlenceli ve doğallığı ile dikkatleri üzerine çeken Semra Güzel ve Yapımcısı ile Hakkâri İl Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu’nu makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.