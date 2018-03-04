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Sen Anlat Karadeniz 1 milyon takipçiyi aştı!

Yayınlandığı ilk günden beri reytinglerde de başarılı bir grafik çizmeyi başaran Sen Anlat Karadeniz sosyal medyaya da damgasını vurdu. Dizinin Instagram hesabı 1 milyon takipçiyi aştı

Sen Anlat Karadeniz 1 milyon takipçiyi aştı!
Reyting rekorları kıran atv'nin iddialı dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', ezber bozmaya devam ediyor. Son 6 yılın en çok izlenen dizisi olan 'Sen Anlat Karadeniz', sosyal medyada da rekora imza attı. Dizinin instagram sayfası, 5 haftada 1 milyon takipçi sayısını aştı.

Başarılı dizi, rakiplerinin 1 senede ulaştığı rakama kısa sürede erişim sağladı. Her sahneyi benzersiz bir klibe dönüştüren müziklerin yer aldığı videolar da sosyal medyada izlenme ve paylaşım rekorları kırıyor. Dizi, para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla Karadeniz'e sığınan Nefes'le onu koruduğu için ailesinin tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor.. (Takvim)

Sen Anlat Karadeniz 6. bölüm ve 7. bölüm fragmanı yayında (ATV son bölüm izle) Sen Anlat Karadeniz 6. bölüm ve 7. bölüm fragmanı yayında (ATV son bölüm izle)


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