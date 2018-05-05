Sen Anlat Karadeniz 16. bölüm fragmanı: Hoş geldin Nefes Kaleli...

Akın Güler

Sen Anlat Karadeniz ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Nefesle Tahir'in evlenmesi yeni bir süreci başlatıyor. Nefes Artık Nefes Kaleli... İkili ilk tartışmalarını da yapmadan geri duramıyor.Tahir ile Nefes'in evlenmesine içine sindiremeyen Vedat ölümü göze alıp Tahir'in evini basıyor. Olay çıaran Vedat kendisine silah çekilmesine rağmen her şeyi göze almış durumda... Vedat bu evliliğe gölge düşürmek için Mercan'ı komplo kuruyor. Vedat, İntihar süsü vererek Mercan'ın öldürmeye çalışıyor. Şimdi akıllardaki soru işareti Mercan'ın ölüp ölmediği...Tahir, Yiğit için evlenme kararını bi kere almıştır; ok da yaydan çıkmıştır. Ona karşı olan tüm sesleri bastırır, hedefe kitlenir. Zaten yaylada söylediği "Vedat'ın artığıyla evlenecek misin?" sözünden dolayı Nefes'e çok kızgındır. Nefes'in söylediği hiçbir şeyi dinlemez, evleneceklerini herkese açıklar, ailesinin de, Nefes'in de karşısında dağ gibi durur. Nefes için ise evlilik keskin bıçaktır. Evlense yanacaklar, evlenmese yanacaklar. Büyük çelişkisinin içinde çırpınırken, hayatının herkesten sakladığı en büyük acısı, onu uykularında yakalamaya başlar.Nefes'in evleneceği haberini alıp öfkeden çıldıran Vedat, bu evliliği engellemek için hazırladığı planını devreye sokar. Tahir ise Vedat'ı engellemeye çalışırken, geçmişte Vedat'ın canını bağışlamasına sebep olan sırrın iziyle karşılaşır. Tahir'le Nefes evlenebilecekler mi? Ayrı ayrı mı yoksa birlikte mi yanacaklar?