Sen Anlat Karadeniz 16. son bölüm izle: 17 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 17. BÖLÜM FRAGMANI

Akın Güler

Sen Anlat Karadeniz 16. bölüm yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Tahir ile Nefes'in evliliğini içine sindiremeyen Vedat hain bir plan yaparak Tahir'i Mercan'la vurmaya çalıştı. Mercan'a intihar süsü veren Vedat bu sayede Tahir'e vicdan azabı çekmesini sağladı. Sözde Mercan'dan gelen mesajı okuyan Tahir kritik duruşmayı terk edip Mercan'ın yanına koşuyor. Mercan ölüm kalım savaşı verirken herkes gözyaşına boğuluyor. Şimdi merak edilen konu Mercan'ın hayata dönüp dönmeyeceği...Son bölmü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.Yiğit'i kurtarabilmek için hayatlarını birleştiren Nefes ve Tahir'in asıl savaşları şimdi başlamaktadır. İlk günden onlara zindan edilen hayata, el ele direnmeye kararlıdırlar. Tahir önce Nefes'i bir kaç kez düştüğü yerden kaldırmak zorunda kalır.Ama kendisi düştüğünde ve acıdan delirdiğinde, Nefes'in o kırılgan görünüşünün altındaki gerçek gücü görür ve büyülenir. Vedat'ın cehenneminde direnebilmek için Yiğit'le kendisine bir masal dünyası yaratan Nefes, bu cehennemde de Tahir'le kendisine bir sevda türküsü yaratmaya başlamıştır. Ancak, Saniye'nin başını çektiği "dul bir kadınla evlenemezsin" cemiyetinin çığlıklarını bastırmaya çalışan bu türkü, Vedat'ın intikam çığlıklarını henüz duymamıştır. Nefes ile Tahir'in evlenmeleri yüzünden çıldıran Vedat, Tahir'i öldürmeye ant içer. Kendi eliyle canına kıyamadığı Tahir'in ölmesi için bir maşa kullanmayı planlar. Planını gerçekleştirmek için masum bir canı, Mercan'ı kurban etmeye karar verir.Nefes ile Tahir evlenince dengesini iyice kaybeden Mercan, Vedat'ın şeytani planının kurbanı olacak mıdır?Herkes bu sorulara cevap ararken Sen Anlat Karadeniz'in 17. bölümü fragmanı henüz yayılanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkte fragmanı izleyebilirsiniz.