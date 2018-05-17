Her bölümü heyecan fırtınası estiren Sen Anlat Karadeniz'in 17. bölümü dün akşam yayınlandı. Son bölümde ortalık yer yerinden oynadı. Mercan'ın komaya girmesiyle birlikte büyük bir kin duyan Cemil, Tahir'in karşısına çıkıp silahını çekti. Kalbinin birkaç santim üstünden vurulan Tahir, can çekişirken, Cemil kötü haberi vermek için Nefes'in yanına gidiyor. Nefes'in çığlıkları ise tüyleri diken diken ediyor. Son bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

17. BÖLÜM İZLE

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz'in 17. bölümünün ardından 18. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz aiağıdaki linke tıklayınız.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI

NELER OLDU?

Tahir ile Nefes'in sevda türküsü, Mercan için yakılan ağıtlarla kesilir. Vedat'ın şeytani planının kurbanı olan Mercan, masumiyetinin bedelini hastanede hayata tutunmaya çalışarak ödemektedir. Cemil ise her şeyden habersiz, teselliyi kızının canına kasteden Vedat'ın dostluğunda, intikamıysa kızını kurtaran Tahir'e nefretinde bulur. Canından çok sevdiği Nefes için kendini siper edip, ona deva olan Tahir ilk kez bu kadar dağılmıştır. Tüm Karadeniz'i susturan cesareti tek bir şeye söz geçiremez; vicdanına! Sevdiğine deva olma sırası Nefes'tedir. Tahir'in deli fırtınasını sadece Nefes'in şefkati ve inadı dindirecektir. Tahir vicdanı ve sevdası arasında çıkmazdayken bir yandan da Ceylan'ı, Nefes'e kavuşturmanın mücadelesini vermektedir. Bilmediği şeyse nefretten gözü dönmüş Cemil'in, intikam için peşinde olduğudur. Tahir'in merhameti mi, Cemil'in intikam ateşiyle parlayan nefreti mi galip gelecektir?