Sen Anlat Karadeniz 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Tahir, derede yaşam mücadelesi veriyor. Vedat ise peşinde ve genç adamın fişini çekmek istiyor. Tahir, Vedat'tan kurtulup hastaneye kaldırıyor ve yaşam mücadelesinden galip çıkıyor. Nefes eşinin hayata tutunmasıyla birlikte büyük sevinç yaşarken ikiliyi yine Vedat tehlilkesi bekliyor. Derede Tahir'i elinden kaçıran Vedat, gizlice Tahir'in hastanedeki odasına giriyor. Vedat ile Nefes'i yatakta yan yana gören gözü dönemüş adam daha da çıldırıyor ve silahını çıkarıyor. Şimdi merak edilen konu Vedat'ın Tahir'i vurup vurmayacağı...

CEMİL ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Tahir'i vurup hiç çekinmeden Kaleli ailesinin yanına gidip itiraf eden Cemil, yakalanıp eli kolu bağlanıyor. Nefes, Cemil'in kafasına silah dayayıp Cemil'i vurmak istiyor. Nefes Katil mi olacak? Bir diğer merak edilen konu ise Mercan'ın komadan çıkıp çıkamayacağı...

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SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Tahir ile Nefes'in sevda türküsü, Mercan için yakılan ağıtlarla kesilir. Vedat'ın şeytani planının kurbanı olan Mercan, masumiyetinin bedelini hastanede hayata tutunmaya çalışarak ödemektedir. Cemil ise her şeyden habersiz, teselliyi kızının canına kasteden Vedat'ın dostluğunda, intikamıysa kızını kurtaran Tahir'e nefretinde bulur. Canından çok sevdiği Nefes için kendini siper edip, ona deva olan Tahir ilk kez bu kadar dağılmıştır. Tüm Karadeniz'i susturan cesareti tek bir şeye söz geçiremez; vicdanına! Sevdiğine deva olma sırası Nefes'tedir. Tahir'in deli fırtınasını sadece Nefes'in şefkati ve inadı dindirecektir. Tahir vicdanı ve sevdası arasında çıkmazdayken bir yandan da Ceylan'ı, Nefes'e kavuşturmanın mücadelesini vermektedir. Bilmediği şeyse nefretten gözü dönmüş Cemil'in, intikam için peşinde olduğudur. Tahir'in merhameti mi, Cemil'in intikam ateşiyle parlayan nefreti mi galip gelecektir?