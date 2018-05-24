Sen Anlat Karadeniz'in 18. bölümü dün akşam ATV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Kaleliler, Tahir için endişelendi. Yaralı halde Vedat'tan kurtulmayı başaran ve hastaneye kaldırılan Tahir, hayata tutundu ve sevdikleriyle tekrar buluştu. Fakat Vedat tehlikesi hala devam ediyordu. Tahir bu zor durumdan da kurtulmayı başardı. Vedat'ın hakkından Gelen Nefes ile Tahir çocuklarına da kavuştu.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

Tahir'in göğsüne Cemil'in kör mermisi saplanmış kalmıştır. Üstelik Vedat, Cemil'in yarım bıraktığı işi tamamlamak için Tahir'in peşindedir. Denizden gelen kaplan Tahir, Vedat'a karşı ilk kez bu kadar savunmasızdır. Deli Tahir'in akan her damla kanda takati azalırken, ona can olan tek şey, Nefes'e olan sevdasıdır. Nefes ise şimdi Tahir'den daha delidir. Tahir Kaleli'nin eşinden bekleneceği gibi; dağ gibi ayaktadır. İnandığı tek şeyi herkese haykırır: "Tahir bizi bırakmaz!" Son nefesiyle kendisini Karadeniz'in serin sularına bırakan Tahir, Nefes'e verdiği sözü tutabilecek midir, yoksa sonsuza kadar Nefes'siz mi kalacaktır?

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SEN ANLAT KARADENİZ 19. BÖLÜM FRAGMANI



