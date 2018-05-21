Sen Anlat Karadeniz 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni ölümde Tahir, sığındığı barakadan kaçıp derede saklanıyor. Vedat yana döne Tahir'i bulup son darbeyi vurmak istiyor. Şimdi merak edilen konu dereye kadar giden Vedat'ın Tahir'i bulup bulamayacağı...

CEMİL ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Tahir'i vurup hiç çekinmeden Kaleli ailesinin yanına gidip itiraf eden Cemil, yakalanıp eli kolu bağlanıyor. Nefes, Cemil2in kafasına silah dayayıp Cemil'i vurmak istiyor. Nefes Katil mi olacak?

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle 23 Mayıs Çarşamba ATV ekranlarında...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Tahir ile Nefes'in sevda türküsü, Mercan için yakılan ağıtlarla kesilir. Vedat'ın şeytani planının kurbanı olan Mercan, masumiyetinin bedelini hastanede hayata tutunmaya çalışarak ödemektedir. Cemil ise her şeyden habersiz, teselliyi kızının canına kasteden Vedat'ın dostluğunda, intikamıysa kızını kurtaran Tahir'e nefretinde bulur. Canından çok sevdiği Nefes için kendini siper edip, ona deva olan Tahir ilk kez bu kadar dağılmıştır. Tüm Karadeniz'i susturan cesareti tek bir şeye söz geçiremez; vicdanına! Sevdiğine deva olma sırası Nefes'tedir. Tahir'in deli fırtınasını sadece Nefes'in şefkati ve inadı dindirecektir. Tahir vicdanı ve sevdası arasında çıkmazdayken bir yandan da Ceylan'ı, Nefes'e kavuşturmanın mücadelesini vermektedir. Bilmediği şeyse nefretten gözü dönmüş Cemil'in, intikam için peşinde olduğudur. Tahir'in merhameti mi, Cemil'in intikam ateşiyle parlayan nefreti mi galip gelecektir?







