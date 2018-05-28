Sen Anlat Karadeniz 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Mercan komada çıkıyor. Nefes, soluğu hemen Mercan'ın yanında alırken ilk sorduğu soru ise "Bunu sana yapan Vedat mı?" oluyor. Mercan ise eliyle "Evet" anlamında işaret yapıyor. Tahir ise sürpriz bir karar alarak Cemil'i içerden çıkarmak için hamle yapıyor, Nefes ise buna ilk başta karşı çıkıyor. Öte yandan mahkeme günü gelip çatıyor. Bakalım kara ne olacak?

CEYLAN'IN GELİŞİ NEFES'İ DUYGULANDIRDI

Ceylan'ın gelişiyle Nefes, duygusal anlar yaşıyor. Tahir'e "Kızım yaşasaydı Ceylan'ın yaşında olacaktı" deyip gözyaşlarına boğuluyor. Tahir bir türlü gerçeği söyleyemediği için kahroluyor. Gerçeğin ne zaman açığa çıkacağı ise merak konusu... Vedat ise yeni kirli planlar içerisinde...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Tahir'in göğsüne Cemil'in kör mermisi saplanmış kalmıştır. Üstelik Vedat, Cemil'in yarım bıraktığı işi tamamlamak için Tahir'in peşindedir. Denizden gelen kaplan Tahir, Vedat'a karşı ilk kez bu kadar savunmasızdır. Deli Tahir'in akan her damla kanda takati azalırken, ona can olan tek şey, Nefes'e olan sevdasıdır.

Nefes ise şimdi Tahir'den daha delidir. Tahir Kaleli'nin eşinden bekleneceği gibi; dağ gibi ayaktadır. İnandığı tek şeyi herkese haykırır: "Tahir bizi bırakmaz!"

Son nefesiyle kendisini Karadeniz'in serin sularına bırakan Tahir, Nefes'e verdiği sözü tutabilecek midir? Yoksa sonsuza kadar Nefes'siz mi kalacaktır?