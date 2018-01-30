Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde tecavüz sahnesi çok konuşulacak

TECAVÜZ SAHNESİ İZLEYİCİNİN YÜREĞİNİ DAĞLAYACAK

SEN ANLAT KARADENİZ 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sen Anlat Karadeniz dizisi ile ünlenen İrem Helvacıoğlu kimdir?

Ulaş Tuna Astepe kimdir? Sen Anlat Karadeniz Tahir kimdir?

''O DİZİYİ YAYINDAN KALDIRIN!''

Çiğdem Saltık

ATV ekranlarında geçen çarşamba akşamı başlayanilk bölümüyle izleyicinin dikkatini çekti.Nefes'in eşinden dayak yemesi ve buna rağmen mücadeleyi elden bırakmaması izleyiciyi kendisine bağladı.Dizi ilk bölümüyle reytinglerde 2. sıraya oturmuştu.Dizinin yeni bölüm fragmanında Nefes'in istemediği halde nikahsız eşi elini kolunu bağlayıp döverek birlikte olmaya çalıştığı sahneler izleyicinin yüreğini dağlayacak.Başrollerinde Ulaş Tuna Aslantepe, İre Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu ve Sinan Tuzcu gibi isimlerin rol aldığı Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz 2. bölümü ile 31 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.dizisini kadına yönelik şiddeti meşrulaştırdığı gerekçesi ile RTÜK'e şikâyet etti. Yıldız Biçer dizinin yayından kaldırılmasını ve yayıncı kuruluş hakkında da yaptırım uygulanmasını istedi.''Şiddete teşvik, aşağılama, ayrımcılık ve hakaret içeren sahneleri hem şahsıma hem de ülke sınırları içinde yaşayan tüm kadın yurttaşlarımıza karşı yapılmış bir hakarettir'' diyen Yıldız Biçer kadına yönelik şiddet rakamlarını hatırlatarak şunları söyledi:''Kadına şiddetin had safhaya vardığı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2017 verilerine göre, 409 kadının katledildiği, 387 çocuk cinsel istismara uğradığı, 332 kadına cinsel şiddet uygulandığı bir ortamda böyle bir dizinin çekilmesi ve yayınlanması ile kadına yönelik şiddet alenen teşvik edilmiş, ateşe kömür taşınmıştır.''Yıldız Biçer devamında ise şu değerlendirmede bulundu:''Söz konusu dizi ile ilgili toplum nezdinde rahatsızlık oluşturan bütün bu görüntüler, kadın cinsine karşı giderek artan şiddeti özendiren, besleyen, teşvik eden, normalleştiren ve kanıksatan bir nitelik taşıyor. Aynı zamanda kadın cinsinin onurunu ve saygınlığını zedeleyici olan görüntüler içinde, toplumun kadınlara duyduğu güveni sarsıcı ögeler de bulunuyor. Bir kadının para karşılığı satıldığına ve istemediği bir insanla yaşamaya mahkûm bırakıldığı dizi senaryosu toplum nezdinde asla kabul edilebilir değil. Kadın cinsinin aşağılandığı bu görüntülere taviz verilmesi, yayınlanmasının desteklenmesi bütün kadın cinsinin aşağılanmasına onay verildiği anlamına gelmektedir. Ve dizinin yayından ivedilikle kaldırılması ve sorumlular için yaptırım uygulanması gereği mutlaktır.''