Sen Anlat Karadeniz 3. bölüm fragmanları yayında! Son bölümde neler oldu?

CAMİ İMAMINA YAPILANLAR RAHATSIZ ETTİ

Sen Anlat Karadeniz'de kötü adamı canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'na tehdit mesajı yağıyor

Ulaş Tuna Astepe kimdir? Sen Anlat Karadeniz Tahir kimdir?

Sen Anlat Karadeniz dizisi ile ünlenen İrem Helvacıoğlu kimdir?

İŞTE SEN ANLAT KARADENİZ'İN 3. BÖLÜM FRAGMANLARI:

SEN ANLAT KARDENİZ 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

Çiğdem Saltık

dizisi ilk bölümüyle şiddet sahneleriyle büyük ses getirmişti.Yapımcılığını ve yönetmenliğini Osman Sınav'ın üstlendiği dizi, geçen hafta da ikinci bölümüyle izleyicisiyle buluştu.Babası tarafından'a satılan'in hikayesinin işlendiği dizinin ikinci bölümünde de dikkat çeken sahneler vardı.'tan kaçanve oğlunun sığındığı cami imamına yapılanlar ekran başındakileri rahatsız etti.Öyle ki, yakaladığı imamın kafasını ayaklar altına alarak işkence etti. Üstelik bunu camide yapması ve kafasına silah dayadığı adamına da aynı şeyi yaptırması ekran başındaki izleyiciyi şaşkına çevirdi.Peki,2. bölümü ile seyirciyi ekrana kilitlerken,3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?3. bölümde,ve adamlarına yakalanmaktan son anda kurtulanile, kısa süreliğine de olsa sığınacak bir yer bulurlar. Diğer bir yandan öfkesi gittikçe katlanan'ın gözünü intikam hırsı bürümüştür. Gördüğü yerde acımadan'i öldürmeye ant içer. Ailesinin gözünden sakındığı'in peşine düşenise'ın ateşinden nasibini alır.'ın en azılı tetikçisida elini boş bırakmaz ve Kaleliler'in maddi çıkmazı için hazırlıkları yapar. Can korkusuna eklenen maddi yük'nın belini bükecektir.'ın ağır işkencesine maruz kalan'nin babası sonundain yerini'ya söyler. Ancak sotede bekleyen'ın adamı'yla beraber yola çıkacaktır.veyayla evinde kapıda bir yığın adamla sıkışıp kalırlar.Başrollerinde Ulaş Tuna Aslantepe, İre Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu ve Sinan Tuzcu gibi isimlerin rol aldığı Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz 3. bölümü ile 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.