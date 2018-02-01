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Sen Anlat Karadeniz 3. bölüm yeni fragmanı yayında! Son bölümde imam sahnesi tepki çekti

Kadına yönelik şiddet sahnesi nedeniyle tartışma yaratan Atv'nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in ikinci bölümünde de camide imamın kafası kafası ayaklar altına alındı. Peki Sen Anlat Karadeniz dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

01 Şubat 2018, Perşembe 10:44
Sen Anlat Karadeniz 3. bölüm yeni fragmanı yayında! Son bölümde imam sahnesi tepki çekti
Geçen hafta ilk bölümüyle ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz dizisi şiddet sahneleriyle büyük ses getirmişti.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Osman Sınav'ın üstlendiği dizi, dün akşam da ikinci bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

CAMİ İMAMINA YAPILANLAR RAHATSIZ ETTİ

Babası tarafından Vedat'a satılan Nefes'in hikayesinin işlendiği dizinin ikinci bölümünde de dikkat çeken sahneler vardı.

Vedat'tan kaçan Nefes ve oğlunun sığındığı cami imamına yapılanlar ekran başındakileri rahatsız etti.

Öyle ki Vedat, yakaladığı imamın kafasını ayaklar altına alarak işkence etti. Üstelik bunu camide yapması ve kafasına silah dayadığı adamına da aynı şeyi yaptırması ekran başındaki izleyiciyi şaşkına çevirdi.



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Peki, Sen Anlat Karadeniz 2. bölümü ile seyirciyi ekrana kilitlerken, Sen Anlat Karadeniz 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Anlat Karadeniz 3. bölümde, Vedat ve adamlarına yakalanmaktan son anda kurtulan Tahir ile Nefes, kısa süreliğine de olsa sığınacak bir yer bulurlar. Diğer bir yandan öfkesi gittikçe katlanan Vedat'ın gözünü intikam hırsı bürümüştür. Gördüğü yerde acımadan Tahir'i öldürmeye ant içer. Ailesinin gözünden sakındığı Tahir'in peşine düşen Mustafa ise Vedat'ın ateşinden nasibini alır.  Vedat'ın en azılı tetikçisi Eyşan da elini boş bırakmaz ve Kaleliler'in maddi çıkmazı için hazırlıkları yapar. Can korkusuna eklenen maddi yük Mustafa'nın belini bükecektir. Vedat'ın ağır işkencesine maruz kalan Asiye'nin babası sonunda Tahir'in yerini Mustafa'ya söyler. Ancak sotede bekleyen Vedat'ın adamı Mustafa'yla beraber yola çıkacaktır. Nefes ve Tahir yayla evinde kapıda bir yığın adamla sıkışıp kalırlar.

İŞTE SEN ANLAT KARADENİZ'İN 3. BÖLÜM FRAGMANI:



SEN ANLAT KARDENİZ 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde Ulaş Tuna Aslantepe, İre Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu ve Sinan Tuzcu gibi isimlerin rol aldığı Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz 3. bölümü ile 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.


 


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