Sen Anlat Karadeniz 4. bölüm fragmanı! Zirveyi gördü

Büşra Kamış

dünyle adeta nefesleri kesti. Hali hazırdada yayınlandı. Büyük bir ilgi ve alakayla izlenen dizinin son bölümünde Vedat'ın öfkesinin kurbanı olan Mustafa büyük tehlike altındadır. Geçmişten gelen bir fotoğraf Tahir için ümitlerin tükendiği nokta oldu. Peki. Nefes kesen sahneleri ile Sen Anlat Karadenizyayınlanacak hakkında son notlar haberimizde yer alıyor...Güçlü kadrosuyla reytinglerde zirveyi gören dizi Sen Anlat Karadeniz 4. bölümü 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.Nefes ve Yiğit'i bulamadığı için deliye dönen Vedat, yayla evinden bir kurban alarak ayrılır. Bu kurban Mustafa'dır ve Vedat, Kaleli Ailesi'nin ocağına çok büyük bir ateş düşürür. Ya Tahir ölecektir, ya Mustafa. Seçim Kalelilerindir.Ama Deli Tahir, deliliğini konuşturduğu müthiş bir planla abisinin yerini öğrenir. Tayfasını toplar, yanına Yangazları da alarak abisini kurtarmaya gider. Deli Tahir'in cesareti abisini kurtarmaya yetecek midir? Eyşan ise bu cehennemin tek soğuk zekasıdır. Nefes'in umudunu geçmişten gelen tek bir fotoğrafla söndürmeyi başarır.Bu fotoğrafı gören Tahir yıkılır ve Nefes'i korumaktan değil ama Nefes'in kendisinden vazgeçer. Artık o Mercan'la evlenmeyi kabul eden bir adamdır. Nefes vicdanıyla büyük bir savaştadır. Kendisine çektirilen acılara yıllarca katlanmıştır ama kendisi yüzünden başkalarının acı çekmesini istemez. Bu hesaplaşmanın sonunda, Nefes özgürlüğünden vazgeçer. Ancak mahpusluğunun sınırlarını bu sefer kendisi çizecektir.Başrollerinde Ulaş Tuna Aslantepe, İre Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu ve Sinan Tuzcu gibi isimlerin rol aldığı Osman Sınav imzalıdır.