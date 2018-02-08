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Sen Anlat Karadeniz 4. bölüm fragmanı! Zirveyi gördü

ATV ekranlarının yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı ilk günden itibaren hatrı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olmayı başaran Sen Anlat Karadeniz reytinglerde birinci olarak Diriliş Ertuğrul'u tahtından etmişti. Peki Sen Anlat Karadeniz'in 4. son yeni bölüm fragmanında neler oluyor? 
 

08 Şubat 2018, Perşembe 13:10
Sen Anlat Karadeniz 4. bölüm fragmanı! Zirveyi gördü
Sen Anlat Karadeniz dün 3. bölümüyle adeta nefesleri kesti.  Hali hazırda 4. bölüm fragmanı da yayınlandı. Büyük bir ilgi ve alakayla izlenen dizinin son bölümünde Vedat'ın öfkesinin kurbanı olan Mustafa büyük tehlike altındadır. Geçmişten gelen bir fotoğraf Tahir için ümitlerin tükendiği nokta oldu. Peki 4. fragmanında neler olacak. Nefes kesen sahneleri ile Sen Anlat Karadeniz 4. bölümü ne zaman yayınlanacak hakkında son notlar haberimizde yer alıyor...


SEN ANLAT KARADENİZ'İN 4. BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK
SAAT KAÇTA?

Güçlü kadrosuyla reytinglerde zirveyi gören dizi Sen Anlat Karadeniz 4. bölümü 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.



SEN ANLAT KARADENİZ EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Nefes ve Yiğit'i bulamadığı için deliye dönen Vedat, yayla evinden bir kurban alarak ayrılır. Bu kurban Mustafa'dır ve Vedat, Kaleli Ailesi'nin ocağına çok büyük bir ateş düşürür. Ya Tahir ölecektir, ya Mustafa. Seçim Kalelilerindir.

Ama Deli Tahir, deliliğini konuşturduğu müthiş bir planla abisinin yerini öğrenir. Tayfasını toplar, yanına Yangazları da alarak abisini kurtarmaya gider. Deli Tahir'in cesareti abisini kurtarmaya yetecek midir? Eyşan ise bu cehennemin tek soğuk zekasıdır. Nefes'in umudunu geçmişten gelen tek bir fotoğrafla söndürmeyi başarır.

Bu fotoğrafı gören Tahir yıkılır ve Nefes'i korumaktan değil ama Nefes'in kendisinden vazgeçer. Artık o Mercan'la evlenmeyi kabul eden bir adamdır. Nefes vicdanıyla büyük bir savaştadır. Kendisine çektirilen acılara yıllarca katlanmıştır ama kendisi yüzünden başkalarının acı çekmesini istemez. Bu hesaplaşmanın sonunda, Nefes özgürlüğünden vazgeçer. Ancak mahpusluğunun sınırlarını bu sefer kendisi çizecektir.

OYUNCULARI KİMLER- SON NOTLAR
Başrollerinde Ulaş Tuna Aslantepe, İre Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu ve Sinan Tuzcu gibi isimlerin rol aldığı Osman Sınav imzalıdır. 


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