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Sen Anlat Karadeniz 4. bölüm yeni fragmanı yayında! (Youtube'da rekor kırıyor)

Sen Anlat Karadeniz dizisi 3.bölümüyle yine nefes kesti. Sen Anlat Karadeniz dizisinde son bölümde, Vedat'ın öfkesinin kurbanı olan Mustafa büyük tehlike altındadır. Geçmişten gelen bir fotoğraf Tahir için ümitlerin tükendiği nokta olur. İşte Sen Anlat Karadeniz son bölümün ardından merakla beklenen Sen Anlat Karadeniz 4.bölüm fragmanı. Bu arada izinin fragmanı YouTube'da 4,7 milyon kez izlendi. İşte tüm ayrıntılar heberimizde...

12 Şubat 2018, Pazartesi 12:46
Sen Anlat Karadeniz 4. bölüm yeni fragmanı yayında! (Youtube'da rekor kırıyor)
Sen Anlat Karadeniz dizisinde son bölümde; kapana kısılan Tahir ve Nefes için yolun sonu göründü. Vedat'ın ateşinin yaktığı kurbanlardan biri olan Mustafa için Kaleliler seferber olur. Mustafa kurtulur ancak Eyşan'ın hain planı ile geri döner. Vedat'ın azılı tetikçisi Eyşan, kendisi de geçmişten bir yara olan fotoğraf ile bambaşka bir hikaye anlatır. Tahir'i korumak için Eyşan'ın yalanına boyun eğen Nefes için bütün ümitler tükenmiştir. Nefes ile bir hayattan vazgeçen Tahir, ticari ilişkilerin de yerine gelmesi için abisinin teklifini kabul eder. Mercan ile sözlenen Tahir, Nefes'ten gelen bir telefon ile orayı terk eder.

İşte, seyirciyi ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz 3.bölümün hemen ardından yayınlanan, Sen Anlat Karadeniz 4.bölüm fragmanı:



4. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Ulaş Tuna Aslantepe, İre Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu ve Sinan Tuzcu gibi isimlerin rol aldığı Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz 4.bölümü ile 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

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YOUTUBE'DA REKOR KIRIYOR

Şiddet sahneleriyle çok fazla eleştirilen Sen Anlat Karadeniz, eleştirilmesine rağmen reyting rekorlarını alt üst etti. Dizinin fragmanı bile YouTube'da 4,7 milyon izlenmeye ulaştı.

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SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNDE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes ve Yiğit'i bulamadığı için deliye dönen Vedat, yayla evinden bir kurban alarak ayrılır. Bu kurban Mustafa'dır ve Vedat, Kaleli Ailesi'nin ocağına çok büyük bir ateş düşürür. Ya Tahir ölecektir, ya Mustafa. Seçim Kalelilerindir. Ama Deli Tahir, deliliğini konuşturduğu müthiş bir planla abisinin yerini öğrenir. Tayfasını toplar, yanına Yangazları da alarak abisini kurtarmaya gider. Deli Tahir'in cesareti abisini kurtarmaya yetecek midir? Eyşan ise bu cehennemin tek soğuk zekasıdır. Nefes'in umudunu geçmişten gelen tek bir fotoğrafla söndürmeyi başarır. Bu fotoğrafı gören Tahir yıkılır ve Nefes'i korumaktan değil ama Nefes'in kendisinden vazgeçer. Artık o Mercan'la evlenmeyi kabul eden bir adamdır. Nefes vicdanıyla büyük bir savaştadır. Kendisine çektirilen acılara yıllarca katlanmıştır ama kendisi yüzünden başkalarının acı çekmesini istemez. Bu hesaplaşmanın sonunda, Nefes özgürlüğünden vazgeçer. Ancak mahpusluğunun sınırlarını bu sefer kendisi çizecektir.

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