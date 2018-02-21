Sen Anlat Karadeniz 5. bölüm fragmanı yayında! Tahir pes etmiyor

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNDE 5. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

SEN ANLAT KARADENİZ DİSİZİ 5. BÖLÜM FRAGMANI:

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Sen Anlat Karadeniz'de kötü adamı canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'na tehdit mesajı yağıyor

Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncularının aylık maaşları

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki, mantık hataları izleyiciyi isyan ettirdi

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİ HAKKINDA

Çiğdem Saltık

Başladığı günden bu yana en çok konuşulan dizilerden biri olan5. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'de izleyenlerle buluşacak.Hadi gelinnin 5.yeni bölüm özetine ve neler olacağına bir bakalım ardından Sen Anlat Karadeniz'in 5.yeni bölüm fragmanını izleyelim.ve'in Rusya'daki özgürlük hayalleri,'ın onları yakalamasıyla suya düşer., Batum'da'ten gelecek 'sağ salim vardık' haberini beklerken,'ten oğlunu da ayırır,'i annesinin kollarından koparıp İstanbul'a gönderir.şimdi yabancı bir memlekette yapayalnız'ın zalim ellerindedirise yüzlerce kilometre öteden çok acı bir şekilde'in her çığlığına tanık olur.'in'i kendisine emanet ettiğini duyar ve'ın silahından çıkan merminin sesiyle büyük bir karanlığın içine gömülür. Artık hayatının tek bir amacı vardır. Ölü ya da diri, Nefes'i Vedat'ın ellerinden almak ve Yiğit'i kurtarmak.Karadeniz'de ise, Mustafa kardeşinin hayatı karşılığında kaçırdığı Eyşan'la uğraşırken, Asiye hiç istemediği eltisi Mercan'a bohça götürmek zorunda kalır ve elbette Asiyeliğini yapar. Ancak çok geçmeden gelen bir mesaj, Asiye'nin yüreğinde büyük bir yangını başlatır. Kocası onu başka bir kadınla aldatmaktadır! Asiye tabancasını kaptığı gibi Mustafa’sının peşine düşer.ile'in imkansız aşklarının mücadelesini izlemek istiyorsanız'de her Çarşamba günü saat: 20.00'de olacaktır.Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.