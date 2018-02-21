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Sen Anlat Karadeniz 5. bölüm fragmanı yayında! Tahir pes etmiyor

Şiddet sahneleri büyük tartışma yaratan, kocasından kaçan Nefes'in hikayesinin anlatıldığı Sen Anlat Karadeniz dizisi 5. yeni bölüm ile bu akşam saat 20.00'de izleyici ile buluşacak. Sen Anlat Karadeniz dizisinin 5. yeni bölümünde neler olacak? Gelin Sen Anlat Karadeniz dizisinin 5. yeni bölümünde neler olacak bir bakalım

21 Şubat 2018, Çarşamba 15:47
Sen Anlat Karadeniz 5. bölüm fragmanı yayında! Tahir pes etmiyor
Başladığı günden bu yana en çok konuşulan dizilerden biri olan Sen Anlat Karadeniz 5. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'de izleyenlerle buluşacak.

Hadi gelin Sen Anlat Karadeniz dizisinin 5.yeni bölüm özetine ve neler olacağına bir bakalım ardından Sen Anlat Karadeniz'in 5.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNDE 5. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nefes ve Yiğit'in Rusya'daki özgürlük hayalleri, Vedat'ın onları yakalamasıyla suya düşer.

Tahir, Batum'da Nefes'ten gelecek 'sağ salim vardık' haberini beklerken, Vedat, Nefes'ten oğlunu da ayırır, Yiğit'i annesinin kollarından koparıp İstanbul'a gönderir.

Nefes şimdi yabancı bir memlekette yapayalnız Vedat'ın zalim ellerindedir.

Tahir ise yüzlerce kilometre öteden çok acı bir şekilde Nefes'in her çığlığına tanık olur.  Nefes'in Yiğit'i kendisine emanet ettiğini duyar ve Vedat'ın silahından çıkan merminin sesiyle büyük bir karanlığın içine gömülür. Artık hayatının tek bir amacı vardır. Ölü ya da diri, Nefes'i Vedat'ın ellerinden almak ve Yiğit'i kurtarmak.

Karadeniz'de ise, Mustafa kardeşinin hayatı karşılığında kaçırdığı Eyşan'la uğraşırken, Asiye hiç istemediği eltisi Mercan'a bohça götürmek zorunda kalır ve elbette Asiyeliğini yapar. Ancak çok geçmeden gelen bir mesaj, Asiye'nin yüreğinde büyük bir yangını başlatır. Kocası onu başka bir kadınla aldatmaktadır! Asiye tabancasını kaptığı gibi Mustafa’sının peşine düşer.

SEN ANLAT KARADENİZ DİSİZİ 5. BÖLÜM FRAGMANI:



SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Nefes ile Tahir'in imkansız aşklarının mücadelesini izlemek istiyorsanız ATV'de her Çarşamba günü saat: 20.00'de olacaktır.

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SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİ HAKKINDA

Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.


 


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