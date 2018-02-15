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Sen Anlat Karadeniz 5. yeni bölüm fragmanı, Nefes ölüyor mu?

ATV'nin rekortmen dizi olan Sen Anlat Karadeniz dün akşam 4. bölümüyle ekrana geldi. Dizi yayınlanır yayınlanmaz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? diye meraklandırmaya başladı. Sen Anlat Karadeniz'in 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Soluksuz izlenen dizide Nefes'in kaçışı adeta nefesleri kesmişti. Vedat yakalayınca hesap sordu ve silahı alnına dayadı. Peki 5. yeni bölüm fragmanında neler olacak? İşte ayrıntılarıyla son bilgiler. 
 

15 Şubat 2018, Perşembe 10:44
Sen Anlat Karadeniz 5. yeni bölüm fragmanı, Nefes ölüyor mu?
Yayınlandığı ilk günden beri hatrı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan Sen Anlat Karadeniz 5. bölüm fragmanıyla tüm hızı ve heyecanıyla devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen 4. Bölümde Nefes Gürcistan'a kaçmıştı fakat Vedat asla pes etmedi. Nefes'in nefesleri kesen kaçış mücadelesi izleyenleri adeta ekran başına kilitledi. Peki 5. yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Fragmanda çok dikkkat çeken ayrıntılara sahip. İşte Son yeni bölümle ilgili ilginç detaylar haberimizde yer alıyor. 5. bölüm fragmanını izlemek için haberimizde bulunan butonu tıklayarak öğrenebilirsiniz. 


SEN ANLAT KARADENİZ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sen Anlat Karadeniz Ben Anlatınca Deli Diyorlar sloganıyla en yüksek izlenme sahip olan dizinin 5. bölüm fragmanında Nefes'i yakalayan Vedat Nefes'e hesap soruyor ve tokat atıyor. Nefes Vedat'ın alnına silahı dayıyor ve Aşkına ihanet ettiğin adama son bir kez bak deyip silah sesi geliyor. Vedat Nefes'i öldürüyor mu? yoksa Tahit Vedat'ı yakalıyor mu? Daha dizi yayına gelmeden fragmanıyla nefesleri kesmeye ve meraklandırmaya başladı. Bakalım neler olacak? 



SEN ANLAT KARADENİZ 4. BÖLÜMÜNDE NE OLMUŞTU:  "Senden kurtulacağım saati iple çekiyorum Deli Tahir!"

Nefes, Tahir'in canı için özgürlüğünden vazgeçip hapse girmeye razıdır ama Vedat, Tahir sayesinde ölümden kurtulur. Ancak, kahramanının Tahir Kaleli olması fikri onu delirtir. Nefes belki tetiği çekememiştir ama Vedat, o tetiğin ucunda ölmüştür. Artık Nefes'i geri istememektedir, karısını görmek istediği tek yer mezardır.

Vedat'ın planlarından habersiz olan Nefes, Mustafa'nın ona önerdiği anlaşmayı kabul eder. Oğluyla birlikte Gürcistan üzerinden Rusya'ya kaçacak ve yeni bir hayata başlayacaktır. Çünkü hem Tahir'in canını korumalıdır, hem de kendi kalbini. Çektiği sekiz yıllık işkenceye rağmen, ilk defa Tahir'in kanatmayı başardığı kalbini. Deli Tahir ise, onu iyice delirten kıskançlığın acısını hem Nefes'ten hem Mercan'dan çıkartır. Yakıp yıkarken bir yandan da yanar. Kıyamadığı tek kişi vardır; Yiğit. Yürekten bağlandığı bu çocuğu kıramaz, onları Gürcistan'a kadar götürmeye karar verir. Yeni sözlenmiş bir adamın çocuklu bir kadınla Gürcistan'a gitmesi, köyde dedikoduların yayılmasına ve dünürlerin ayağa kalkmasına yol açar. Ama hiç beklenmedik bir şekilde, Mustafa, kardeşinin bu yolculuğu yapmasına tam destek verir.


Sen Anlat Karadeniz saat kaçta ne zaman?

Nefes ile Tahir'in imkansız aşklarının mücadelesini izlemek istiyorsanız ATV'de her Çarşamba günü saat: 20.00'da olacaktır.


SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİ HAKKINDA

Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.


 


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