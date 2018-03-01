Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Sen Anlat Karadeniz 6. bölüm ve 7. bölüm fragmanı (ATV son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz dün akşam 6. bölümüyle ekranlara geldi. Hemen ardından 7. bölüm fragmanı ön izlemesi yayınlandı. Peki ne oldu Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde? Reytinglerde büyük bir başarı yakalayan Sen Anlat Karadeniz'in son bölümü ve yeni bölüm fragmanı şimdi burada izle.
 

Sen Anlat Karadeniz 6. bölüm ve 7. bölüm fragmanı (ATV son bölüm izle)
Bir Karadeniz dizisi olan Sen Anlat Karadeniz 6. Bölüm ve ardından 7. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Son bölümde Nefes Tahir ile birlikte oğlu Yiğit'i Vedat'ın elinden kurtarmaya çalışıyordu. Vedat ise hem Tahir hem de Nefes'ten intikam almak için elinden gelen herşeyi yapıyordu. Çocuğunun Vedat’ın elinde olduğundan habersiz olan Nefes ise gerçekleri öğrendikten sonra büyük panik yaşadı. Vedat Nefes'e son bölümde evlenme teklifinde bulundu. Aksi taktirde çocuğunu bir daha göremeyeceğini söyleyerek tehdit etti. Peki Nefes bu teklife . İşte Sen Anlat Karadeniz son bölüm ve yeni bölüm fragmanından detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ 6. BÖLÜM SON BÖLÜM İZLE


VEDAT NEFES'E EVLENME TEKLİFİ EDİYOR TAHİR ÇILDIRIYOR

Nefes çocuğunu bulmak için Tahir ile birlikte bir otele gider. Nefes Vedat ile karşılaşır ve 'Oğlum nerede?' diye sorar. O sırada Tahir Vedat'ın boğazına yapışır. Tahir Vedat'a, "o senin karın değil değil. Bir kadına kadınım demek için önce kendine soracaksın adam mıyım diye, sonra ona soracaksın kadınım olur musun diye" söylüyor. Vedat'ın cevabı ise, Günün sonunda Nefes oğlumun annesi, ben de babasıyım." diyor. Nefes bu sırada Tahir'i sakinleştirmeye çalışıyor. Vedat oğulları Yiğit'in halasıyla birlikte dışarı çıktığını söyledi. Nefes oğlumu geri vermessen seni polise şikayet ederim dedi. Vedat'ta Nefes ile Tahir'i sahte evrak yapmaktan polise şikayet edebileceğini söylüyor. Vedat Nefes'e, oğlunu görmesi için tek şansı bu olduğunu söyleyerek bir evlen benimle diyor. Tahir'de bu teklifi duyunca Vedat'a yumruğu atıyor ve cevabı hayır diyor. 
 

SEN ANLAT KARADENİZ 7. BÖLÜM FRAGMANI


Sen Anlat Karadeniz 7. bölüm fragmanında ise, Asiye Tahir'e Nefes'e olan aşkı için mücadele etmesini ve nişanlısından ayrılması gerektiğini söylüyor fakat Tahir, bunun imkansız olduğunu gözyaşları içinde anlatıyor. 



"Sevdalısın Nefes'e gel yakma ikinizi de..."

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Tehlikeli Karım dizisi oyuncuları kimler?

Tehlikeli Karım dizisi oyuncuları kimler?
Survivor Ecem Karaağaç nerede? Survivor Ecem neden yok?

Survivor Ecem Karaağaç nerede? Survivor Ecem neden yok?
Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm (Star Tv son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm (Star Tv son bölüm izle)
Börü dizisi nerede çekiliyor? Dizi oyuncuları kimler?

Börü dizisi nerede çekiliyor? Dizi oyuncuları kimler?
Burak Dakak kimdir? Diriliş Ertuğrul'da hangi rolde?

Burak Dakak kimdir? Diriliş Ertuğrul'da hangi rolde?
Ufak Tefek Cinayetler 19. bölüm fragmanı (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)

Ufak Tefek Cinayetler 19. bölüm fragmanı (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)
Diriliş Ertuğrul kadrosuna 4 kişi daha dahil oldu

Diriliş Ertuğrul kadrosuna 4 kişi daha dahil oldu
Survivor 2018'de Ecem neden diskalifiye oldu?

Survivor 2018'de Ecem neden diskalifiye oldu?
Survivor Gizem Kurtulan'a şimdi ne oldu? Kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Gizem Kurtulan'a şimdi ne oldu? Kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Hakan'ın Turabi hakkındaki sözleri şoke etti

Survivor Hakan'ın Turabi hakkındaki sözleri şoke etti
RTÜK'ten ceza yiyen Çukur'dan olay gönderme!

RTÜK'ten ceza yiyen Çukur'dan olay gönderme!