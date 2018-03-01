Sen Anlat Karadeniz 6. bölüm ve 7. bölüm fragmanı yayında (ATV son bölüm izle)

SEN ANLAT KARADENİZ 7. BÖLÜM FRAGMANI

"Sevdalısın Nefes'e gel yakma ikinizi de..."

Büşra Kamış

Bir Karadeniz dizisi olanve ardındanyayınlandı. Son bölümdeile birlikte oğlu Yiğit'i Vedat'ın elinden kurtarmaya çalışıyordu. Vedat ise hem Tahir hem de Nefes'ten intikam almak için elinden gelen herşeyi yapıyordu. Çocuğunun Vedat’ın elinde olduğundan habersiz olan Nefes ise gerçekleri öğrendikten sonra büyük panik yaşadı. Vedat Nefes'e son bölümde evlenme teklifinde bulundu. Aksi taktirde çocuğunu bir daha göremeyeceğini söyleyerek tehdit etti. Peki Nefes bu teklife . İştevendan detaylar...Nefes çocuğunu bulmak için Tahir ile birlikte bir otele gider. Nefes Vedat ile karşılaşır ve 'Oğlum nerede?' diye sorar. O sırada Tahir Vedat'ın boğazına yapışır. Tahir Vedat'a, "o senin karın değil değil. Bir kadına kadınım demek için önce kendine soracaksın adam mıyım diye, sonra ona soracaksın kadınım olur musun diye" söylüyor. Vedat'ın cevabı ise, Günün sonunda Nefes oğlumun annesi, ben de babasıyım." diyor. Nefes bu sırada Tahir'i sakinleştirmeye çalışıyor. Vedat oğulları Yiğit'in halasıyla birlikte dışarı çıktığını söyledi. Nefes oğlumu geri vermessen seni polise şikayet ederim dedi. Vedat'ta Nefes ile Tahir'i sahte evrak yapmaktan polise şikayet edebileceğini söylüyor. Vedat Nefes'e, oğlunu görmesi için tek şansı bu olduğunu söyleyerek bir evlen benimle diyor. Tahir'de bu teklifi duyunca Vedat'a yumruğu atıyor ve cevabı hayır diyor.Sen Anlat Karadeniz 7. bölüm fragmanında ise, Asiye Tahir'e Nefes'e olan aşkı için mücadele etmesini ve nişanlısından ayrılması gerektiğini söylüyor fakat Tahir, bunun imkansız olduğunu gözyaşları içinde anlatıyor.Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.