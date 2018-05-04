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Sen Anlat Karadeniz 6. bölümde dışarıya satılarak bir ilki başardı

Osman Sınav, yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği Sen Anlat Karadeniz'in 13 bölümü yayınlanmadan 6. bölümde dışarıya satıldığını belirterek "Türk dizi tarihinde bir ilki gerçekleştirdik" dedi

Sen Anlat Karadeniz 6. bölümde dışarıya satılarak bir ilki başardı
Başrollerinde Ulaş Tuna Aslantepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu gibi isimlerin rol aldığı Sen Anlat Karadeniz ilk bölümünden bu yana hem reytinglerde elde ettiği başarısıyla hem de sosyal medyada gördüğü büyük ilgi ile gündemden düşmüyor.


TÜRK DİZİ TARİHİNDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ


Bir yandan eleştirilirken bir yandan da büyük beğeni kazanan Sen Anlat Karadeniz dünya genelinde elde ettiği başarısı ile dikkat çekti. ATV ekranlarının büyük projeleri arasına ismini yazdırmayı başaran Sen Anlat Karadeniz, Türk dizisi tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi.


"6 BÖLÜMDE DIŞARIYA SATILAN İLK DİZİ OLDUK"


Ordu'da katıldığı Ordu Kültür Turizm ve Medya Kurultayı'nda yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği Sen Anlat Karadeniz'in 6. bölümde dışarıya satıldığını belirten Osman Sınav, "Sen Anlat Karadeniz, Türk dizi tarihinde 13 bölümü yayınlanmadan 6. bölümde dışarıya satılan ilk dizi oldu" diyerek elde ettikleri başarıyı dikkat çekti.


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