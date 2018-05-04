Sen Anlat Karadeniz 6. bölümde dışarıya satılarak bir ilki başardı



TÜRK DİZİ TARİHİNDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ



"6 BÖLÜMDE DIŞARIYA SATILAN İLK DİZİ OLDUK"

Can Hakman

Başrollerindegibi isimlerin rol aldığıilk bölümünden bu yana hem reytinglerde elde ettiği başarısıyla hem de sosyal medyada gördüğü büyük ilgi ile gündemden düşmüyor.Bir yandan eleştirilirken bir yandan da büyük beğeni kazanan Sen Anlat Karadeniz dünya genelinde elde ettiği başarısı ile dikkat çekti.ekranlarının büyük projeleri arasına ismini yazdırmayı başaran, Türk dizisi tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi.Ordu'da katıldığında yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği Sen Anlat Karadeniz'in 6. bölümde dışarıya satıldığını belirten Osman Sınav, "Sen Anlat Karadeniz, Türk dizi tarihinde 13 bölümü yayınlanmadan 6. bölümde dışarıya satılan ilk dizi oldu" diyerek elde ettikleri başarıyı dikkat çekti.