Sen Anlat Karadeniz 6. yeni bölüm fragmanı (SAK son bölüm)

Ulaş Tuna Astepe kimdir? Sen Anlat Karadeniz Tahir kimdir?

Büşra Kamış

dün akşam yayınlanır yayınlanmazda ardından yayınlandı. Final sahnesinde Tahir ile Nefes'in diyalogu izleyenleri adeta gözyaşlarına boğdu. Öyle ki sosyal medyada hakkında en çok yorum yapılan diziler arasına girdi. Nefes ile Tahir Yiğit'i bulur ve anne oğul telefon konuşması epey duygulandırdı. Nefes Tahir'e benim tek derdim seni korumaktı deyince ortam biraz gerildi. Her Çarşamba günü yayınlanan ve Diriliş Ertuğrul dizisini bile reytinglerde geçmeyi başaran Sen Anlat Karadeniz'innü kaçıranlar veya yenidenmek isteyenler için kinki aşağıda bulabilirsiniz. Hemen ardındanda haber sitemizde. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan başrol oyuncusu Tahir'i canlandıranSorusu için takip edin.Sen Anlat Karadeniz'in 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Vedat oğlu Yiğit ile birliktedir. Vedat oğluna "Annen Tahir'i seviyor mu?" sorusuna Yiğit "Seviyordur" cevabını verince Yiğit adeta ateş püskürmüştür. İşte 6. yeni bölümde nefesleri kesen sahneler...Nefes ve Yiğit'in Rusya'daki özgürlük hayalleri, Vedat'ın onları yakalamasıyla suya düşer. Tahir, Batum'da Nefes'ten gelecek "sağ salim vardık" haberini beklerken, Vedat, Nefes'ten oğlunu da ayırır, Yiğit'i annesinin kollarından koparıp İstanbul'a gönderir. Nefes şimdi yabancı bir memlekette yapayalnız Vedat'ın zalim ellerindedir.Tahir ise yüzlerce kilometre öteden çok acı bir şekilde Nefes'in her çığlığına tanık olur. Nefes'in Yiğit'i kendisine emanet ettiğini duyar ve Vedat'ın silahından çıkan merminin sesiyle büyük bir karanlığın içine gömülür. Artık hayatının tek bir amacı vardır. Ölü ya da diri, Nefes'i Vedat'ın ellerinden almak ve Yiğit'i kurtarmak.Karadeniz'de ise, Mustafa kardeşinin hayatı karşılığında kaçırdığı Eyşan'la uğraşırken, Asiye hiç istemediği eltisi Mercan'a bohça götürmek zorunda kalır ve elbette Asiyeliğini yapar. Ancak çok geçmeden gelen bir mesaj, Asiye'nin yüreğinde büyük bir yangını başlatır. Kocası onu başka bir kadınla aldatmaktadır! Asiye tabancasını kaptığı gibi Mustafa'sının peşine düşer.