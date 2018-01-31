Sen Anlat Karadeniz'de kötü adamı canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'na tehdit mesajı yağıyor



"G.TÜNE TEKMEYİ BASARIM"

İşte Mehmet Ali Nuroğlu'nun o paylaşımı:



SEN ANLAT KARADENİZ 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?



''O DİZİYİ YAYINDAN KALDIRIN!''



YAPIMCI SUSKUNLIĞUNU BOZDU!

Sen Anlat Karadeniz dizisi ile ünlenen İrem Helvacıoğlu kimdir?

Ulaş Tuna Astepe kimdir? Sen Anlat Karadeniz Tahir kimdir?

Elif Bayram

ATV ekranlarında yayınlananilk bölümüyle adından sıkça söz ettirdi. Dizideki şiddet sahneleri herkesi ayağa kaldırdı.Rolü gereği eşini dövmesi istenen oyuncuizleyiciler sosyal medyadan demediklerini bırakmadı. Nuroğlu, kendisine gelen mesajı Instagram'dan paylaştı.İzleyicilerden birinin, "O kadına bir daha vurursan g.tüne tekmeyi basarım. Y.vşak" yazdığı görüldü.Başrollerinde Ulaş Tuna Aslantepe, İre Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu ve Sinan Tuzcu gibi isimlerin rol aldığı Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz 2. bölümü ile 31 Ocak Çarşamba yani bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.dizisini kadına yönelik şiddeti meşrulaştırdığı gerekçesi ile RTÜK'e şikâyet etti. Yıldız Biçer dizinin yayından kaldırılmasını ve yayıncı kuruluş hakkında da yaptırım uygulanmasını istedi., Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu'na verdiği röportajda kendini şöyle savundu:"Şiddet sert bir şeydir. Onu hafifletmek, mazur göstermektir. Yapanlar, önce kendilerine iki tokat atsınlar. Ölenler (kadın cinayetleri) varken, neyi hafifletebiliriz? Bilakis kadına şiddeti gözler önüne seriyoruz."