Sen Anlat Karadeniz'de kötü adamı canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'na tehdit mesajı yağıyor

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz
ilk bölümüyle adından sıkça söz ettirdi. Dizideki şiddet sahneleri herkesi ayağa kaldırdı.
"G.TÜNE TEKMEYİ BASARIM"
Rolü gereği eşini dövmesi istenen oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu'na
izleyiciler sosyal medyadan demediklerini bırakmadı. Nuroğlu, kendisine gelen mesajı Instagram'dan paylaştı.
İzleyicilerden birinin, "O kadına bir daha vurursan g.tüne tekmeyi basarım. Y.vşak" yazdığı görüldü.
İşte Mehmet Ali Nuroğlu'nun o paylaşımı:
SEN ANLAT KARADENİZ 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Başrollerinde Ulaş Tuna Aslantepe, İre Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu ve Sinan Tuzcu gibi isimlerin rol aldığı Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz 2. bölümü ile 31 Ocak Çarşamba yani bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.
CHP Manisa Milletvekili Dr. Yıldız Biçer, Sen Anlat Karadeniz
''O DİZİYİ YAYINDAN KALDIRIN!''
dizisini kadına yönelik şiddeti meşrulaştırdığı gerekçesi ile RTÜK'e şikâyet etti. Yıldız Biçer dizinin yayından kaldırılmasını ve yayıncı kuruluş hakkında da yaptırım uygulanmasını istedi.
Dizinin yapımcısı Osman Sınav
YAPIMCI SUSKUNLIĞUNU BOZDU!
, Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu'na verdiği röportajda kendini şöyle savundu:
"Şiddet sert bir şeydir. Onu hafifletmek, mazur göstermektir. Yapanlar, önce kendilerine iki tokat atsınlar. Ölenler (kadın cinayetleri) varken, neyi hafifletebiliriz? Bilakis kadına şiddeti gözler önüne seriyoruz."
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Elif Bayram