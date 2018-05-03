Sen Anlat Karadeniz'de o sır ifşa oldu!

SEN ANLAT KARADENİZ'İN 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çiğdem Saltık

bambaşka bir gerçek ortaya çıktı., Yiğitten sonra doğan kızının erken doğum nedeniyle öldüğü sanıyordu ama yaşadığı öğrenildi.'ın'e gemide esir haldeyken ne söyleyip de kurtulduğu büyük merak konusu olmuştu.Dün akşamki bölümde evlenenarasında geçen konuşmadan sonra Nefes'in kızının yaşadığı ve Vedat'ın bunu Tahir'e söylediği ortaya çıktı.Tahir, Berrak ve Yiğit'i kurtarırken aslında ismi Ceylan olan Nefes'in kızını da kurtarmaya çalışmıştı ama kız orada yoktu!Vedat, Tahir'e o gemide, kızını kimsenin bulamayacağı bir yerde sakladığını ve ölürse kimsenin onu bulamayacağını söylemişti.İlginç gelişmelerin yaşandığı dizide Nefes, evlendikleri gece Tahir'e, bir doğum daha yaptığını ve kızının erken doğumda öldüğünü söyledi.Oysa o doğumda öldü sandığı kızını hastaneye götüren Vedat, kızın yaşadığını Nefes'ten saklamıştı.Vedat, gemide Tahir'e bu itirafı yaparken ''Nefes beni sevdiği gün ona bu müjdeyi verecektim'' diyerek kızı yıllardır sakladığı ortaya çıktı.Nefes, doğum hikayesini anlatırken Tahir de gözyaşları içinde ''Bugün sana kızını getiremedim beni affet' deyince aslında Tahir'in onu kurtarmaya çalıştığı ortaya çıktı.Vedat, Nefes'i ve Yiğit'i alıp yurtdışına kaçırmaya çalışırken limanda onu bekliyordu. Ancak son anda Mustafa, bu planı Tahir'e anlattı ve her şey değişti.Tahir, yanındakilerle birlikte limana gidip Vedat ve adamlarıyla çatıştı. Bu sırada Berrak'ın 'Ceylan' diye bağırdığı duyuldu.Açıkta bekleyen teknede annesi ve kardeşi Ceylan'ın onu beklediğini sanıyordu ama onlar yoktu. Sonradan anlaşıldı ki Berrak ve annesinin yanında büyümüştü Ceylan ve Vedat'ın sık sık Amerika'ya gitme nedeni de buydu.Şimdi herkes için başka bir süreç başlıyor.Tahir ve Nefes evlendi ancak Nefes'in öldü sandığı ve hiç görmediği kızı için başka bir mücadele başlayacak. Dizi adeta, izleyenleri dün akşamki bölümüyle ters köşe yaptı.Hiç beklenmedik bu gelişme karşısında şimdi kozlar Vedat'ın eline geçti.Henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz ise haberimizde olacak.