Sen Anlat Karadeniz dizisinin sezon finali bölümünün ardından yeni sezon tarihi merak edilmeye başlandı. Dizinin takipçileri yeni sezonda neler yaşanacağını ve yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz dizisi ne zaman başlıyor?

SEN ANLAT KARADENİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Konuyla ilgili dizinin yapımcısı Osman Sınav'dan henüz bir açıklama gelmedi. Sevilen dizinin, dizi sezonunun açılacağı eylül ayı ortaları itibariyle izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.

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FİNALDE NELER YAŞANMIŞTI?

Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit'le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.

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