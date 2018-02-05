Sen Anlat Karadeniz dizisi 3. bölüm 2. fragmanı yayında

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor.
Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.
GENİŞ OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Sen Anlat Karadeniz dizisi Ulaş Tuna Astepe
, İrem Helvacıoğlu
, Mehmet Ali Nuroğlu
, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.
SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİ 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Bazı sahneleri ile tartışma yaratan Sen Anlat Karadeniz'in üçüncü bölüm ikinci fragmanı yayınlandı.
İMAM SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ
Dizinin ikinci bölümünde Vedat'tan kaçan Nefes ve oğlunun sığındığı cami imamına yapılanlar ekran başındakileri rahatsız etti.
Vedat, yakaladığı imamın kafasını ayaklar altına alarak işkence etti. Bunu camide yapması ve kafasına silah dayadığı adamına da aynı şeyi yaptırması ekran başındaki bazı izleyicilerin tepkisini çekti.
Sen Anlat Karadeniz'de kötü adamı canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'na tehdit mesajı yağıyor
Ulaş Tuna Astepe kimdir? Sen Anlat Karadeniz Tahir kimdir?
Sen Anlat Karadeniz dizisi ile ünlenen İrem Helvacıoğlu kimdir?
Sen Anlat Karadeniz su altı sahnesi böyle çekilmiş
Gizem Yetil