Sen Anlat Karadeniz dizisi ile ünlenen İrem Helvacıoğlu kimdir?

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN İKİNCİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI:

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümü ile 31 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

Çiğdem Saltık

ile ünlenenkimdir?' sorusu son zamanlarda en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.Yayınlandığı ilk bölümden büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Sen Anlat Karadeniz dizisini oyuncularından olan İrem Helvacıoğlu hayatı bütün hayranları tarafından merak ediliyor.İrem Helvacıoğlu'nun ilk projeesi olmamasına rağmen bu diziyle tanınmasını sebebi de dizide aldığı rol olarak düşünülüyor.Dizide şiddet gören bir kadını canlandıran İrem Helvacıoğlu kimdir detaylı olarak sizler için derledik.1990 yılında Almanya'da dünyaya gelse de aslen Ankaralı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. İlk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No:309 dizisinde Pelin Su karakteriyle ekranlara geldi ve 39 bölüm yer aldı.yeni projesi Sen anlat Karadeniz için heyecanlı olduğunu her fırsatta dile getiriyor.ATV ekranlarının yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisi 24 Ocak akşamı ilk bölümü ile seyirci karşısına çıktı.Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı atv'nin yeni yılda merakla beklenen dizisiin çekimleri tüm hızıyla Trabzon'da devam ediyor.Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.