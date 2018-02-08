Sen Anlat Karadeniz dizisindeki, mantık hataları izleyiciyi isyan ettirdi



KARAKOLA SİLAH SOKTU

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki çekim hatalarına bakın!

Sen Anlat Karadeniz 3. bölüm fragmanları yayında! Son bölümde neler oldu?

Sen Anlat Karadeniz dizisi 3. bölüm 2. fragmanı yayında

Elif Bayram

ATV ekranlarında yayınlanandizisi başladığı günden beri gündemden düşmüyor. Dizideki çekim hatalarını anında yakalayan izleyici, mantık hatalarını da görünce "pes artık" demeden edemedi.Para karşılığı satılarak şiddete maruz kalanadlı ana karakterin nezarethanede bulunan çocuğunun babasısilah doğrulttuğunu gören izleyici "Karakola silahı nasıl soktun" demeden edemedi.Dizideki çekim hatalarından da birkaç tane örnek vermeyi ihmal etmeyelim.yere düştüğü bu sahneyi hatırlıyor musunuz? Üzerindeki beyaz elbisesi ne hallere geldi.Ayağa kalktığında o beyaz elbisenin ne hale geldiğini gördük tabi. Eğer içinizde domestik biri varsa buna kafayı takmıştır. Ama dert etmesin kolayı var.Bir sonraki sahnede Nefes'in üzeri tertemiz oluyor. Ama bunun sırrını (!) kimse bilmiyor.