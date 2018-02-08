Sen Anlat Karadeniz dizisindeki, mantık hataları izleyiciyi isyan ettirdi

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz
dizisi başladığı günden beri gündemden düşmüyor. Dizideki çekim hatalarını anında yakalayan izleyici, mantık hatalarını da görünce "pes artık" demeden edemedi.
KARAKOLA SİLAH SOKTU
Para karşılığı satılarak şiddete maruz kalan Nefes
adlı ana karakterin nezarethanede bulunan çocuğunun babası Vedat'a
silah doğrulttuğunu gören izleyici "Karakola silahı nasıl soktun" demeden edemedi.
Dizideki çekim hatalarından da birkaç tane örnek vermeyi ihmal etmeyelim. Nefes
yere düştüğü bu sahneyi hatırlıyor musunuz? Üzerindeki beyaz elbisesi ne hallere geldi.
Ayağa kalktığında o beyaz elbisenin ne hale geldiğini gördük tabi. Eğer içinizde domestik biri varsa buna kafayı takmıştır. Ama dert etmesin kolayı var.
Bir sonraki sahnede Nefes'in üzeri tertemiz oluyor. Ama bunun sırrını (!) kimse bilmiyor.
Sen Anlat Karadeniz dizisindeki çekim hatalarına bakın!
Sen Anlat Karadeniz 3. bölüm fragmanları yayında! Son bölümde neler oldu?
Sen Anlat Karadeniz dizisi 3. bölüm 2. fragmanı yayında
Elif Bayram