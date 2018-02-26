Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ı Mehmet Ali Nuroğlu kamera arkasını anlattı



'GERÇEKTEN AĞLADI'

KÖTÜ ADAM OLMAYI KENDİSİ SEÇMİŞ

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Elif Bayram

ATV ekranlarının sevilen dizisibaşrol oyuncusu Mehmet Ali Nuroğlu, oynadığı karakteri verdiği röportajda anlattı.oynadığı karakteri "Yatacak yeri yok Vedat'ın" diye tanımlarken rol arkadaşı İrem Helvacıoğlu'nu yere göğe sığdıramadı., "Hiç unutmuyorum, bir sahneden sonra İrem gerçekten ağlamaya başladı ve durduramadı kendini. Yanına gittim. Üzülüyorum böyle olunca ama dedi ki, 'Kendime ağlamıyorum, bu durumu gerçekten yaşayan kadınlar var Mehmet Ali.' Gerçekten var." dedi.Oyuncu, "Bugüne kadar ekranda sizi böyle bir karakterle hiç görmedik. Hep iyiyi oynayan bir adamın kötüye dönüşü nasıl oldu?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:"Aslındabana başka bir rol önerilmişti. İyi adamlardan biriydi. Benistedim. Çünkü kariyerimde hiç oynamadığım bir roldü. Üstelik televizyonda çok alışık olmadığımız, psikolojik derinliklere sahip bir karakterdi. Bu beni çekti."