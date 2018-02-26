Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ı Mehmet Ali Nuroğlu kamera arkasını anlattı

Sen Anlat Karadeniz'in psikopat Vedat'ı Mehmet Ali Nuroğlu, verdiği röportajda kamera arkasını anlattı. Mehmet Ali Nuroğlu, rol arkadaşı İrem Helvacıoğlu'nun sahnenin birinde gerçekten ağladığını söyledi

Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ı Mehmet Ali Nuroğlu kamera arkasını anlattı
ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncusu Mehmet Ali Nuroğlu, oynadığı karakteri verdiği röportajda anlattı.


'GERÇEKTEN AĞLADI'


Mehmet Ali Nuroğlu, oynadığı karakteri "Yatacak yeri yok Vedat'ın" diye tanımlarken rol arkadaşı İrem Helvacıoğlu'nu yere göğe sığdıramadı.

Mehmet Ali Nuroğlu, "Hiç unutmuyorum, bir sahneden sonra İrem gerçekten ağlamaya başladı ve durduramadı kendini. Yanına gittim. Üzülüyorum böyle olunca ama dedi ki, 'Kendime ağlamıyorum, bu durumu gerçekten yaşayan kadınlar var Mehmet Ali.' Gerçekten var." dedi.


 

KÖTÜ ADAM OLMAYI KENDİSİ SEÇMİŞ


Oyuncu, "Bugüne kadar ekranda sizi böyle bir karakterle hiç görmedik. Hep iyiyi oynayan bir adamın kötüye dönüşü nasıl oldu?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Aslında Sen Anlat Karadeniz'de bana başka bir rol önerilmişti. İyi adamlardan biriydi. Ben Vedat'ı istedim. Çünkü kariyerimde hiç oynamadığım bir roldü. Üstelik televizyonda çok alışık olmadığımız, psikolojik derinliklere sahip bir karakterdi. Bu beni çekti."

Sen Anlat Karadeniz 6. yeni bölüm fragmanı (SAK son bölüm)Sen Anlat Karadeniz 6. yeni bölüm fragmanı (SAK son bölüm)
Sen Anlat Karadeniz 5. bölüm fragmanı yayında! Tahir pes etmiyorSen Anlat Karadeniz 5. bölüm fragmanı yayında! Tahir pes etmiyor
Sen Anlat Karadeniz'de kötü adamı canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'na tehdit mesajı yağıyorSen Anlat Karadeniz'de kötü adamı canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'na tehdit mesajı yağıyor
Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncularının aylık maaşları Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncularının aylık maaşları
Sen Anlat Karadeniz dizisindeki, mantık hataları izleyiciyi isyan ettirdiSen Anlat Karadeniz dizisindeki, mantık hataları izleyiciyi isyan ettirdi

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ahu Yağtu: Her koluna girdiğim sevgilim mi!

Ahu Yağtu: Her koluna girdiğim sevgilim mi!
Nadide Sultan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Nadide Sultan bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Eliz Sakuçoğlu ehliyet sorusunu duyunca hemen kaçtı!

Eliz Sakuçoğlu ehliyet sorusunu duyunca hemen kaçtı!
Kalben ve Berkant Ali İncesaraç boşandı

Kalben ve Berkant Ali İncesaraç boşandı
Deniz Seki mide ameliyatıyla kaç kilo verdi?

Deniz Seki mide ameliyatıyla kaç kilo verdi?
Survivor 2018’de ikinci hafta kim elendi? Büyük sürpriz! Eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2018’de ikinci hafta kim elendi? Büyük sürpriz! Eleme adayları kimler oldu?
Ahmet Kural: Hiç aşık olmadım

Ahmet Kural: Hiç aşık olmadım
Güzellik yarışmasıyla hayatı değişen ünlü isimler

Güzellik yarışmasıyla hayatı değişen ünlü isimler

Bensu Soral, Hakan Baş'ın tek başına eğlenmesine izin vermiyor

Bensu Soral, Hakan Baş'ın tek başına eğlenmesine izin vermiyor

Sezin Akbaşoğulları ve sevgilisi aşka geldi

Sezin Akbaşoğulları ve sevgilisi aşka geldi
Bülent Ersoy'dan Lerzan Mutlu'ya: Sesimle döver bilgimle gömerim

Bülent Ersoy'dan Lerzan Mutlu'ya: Sesimle döver bilgimle gömerim