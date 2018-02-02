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Sen Anlat Karadeniz su altı sahnesi böyle çekilmiş

ATV ekranlarında çarşamba günleri yayınlanan, "Sen Anlat Karadeniz" dizisinin su altı sahnesinin görüntüleri paylaşıldı
 

Sen Anlat Karadeniz su altı sahnesi böyle çekilmiş
Başrollerinde Ulaş Tuna Aslantepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu ve Sinan Tuzcu gibi isimlerin yer aldığı Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz'in su altı sahnesinin görüntüleri yayınlandı.


SEN ANLAT KARADENİZ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?


Sen Anlat Karadeniz 1. bölümünde Vedat, Nefes ve Yiğit'i buldu.
Kalelilerin kapısına dayandı.
Nefes yine de kaçmayı başardı.
Tahir Nefes'in peşinden gitti.
Vedat ve adamları Nefe ve Tahir'i uçurumun kenarında sıkıştırdı.
Nefes ve Tahir Yiğit'i de alarak uçurumdan denize atladı.
2. bölümde Tahir, Nefes ve Yiğit kurtuldu. 


SEN ANLAT KARADENİZ SU ALTI SAHNESİ:




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