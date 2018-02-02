Sen Anlat Karadeniz su altı sahnesi böyle çekilmiş



SEN ANLAT KARADENİZ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?



SEN ANLAT KARADENİZ SU ALTI SAHNESİ:

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Başrollerindevegibi isimlerin yer aldığı Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz'in su altı sahnesinin görüntüleri yayınlandı.Sen Anlat Karadeniz 1. bölümünde Vedat, Nefes ve Yiğit'i buldu.Kalelilerin kapısına dayandı.Nefes yine de kaçmayı başardı.Tahir Nefes'in peşinden gitti.Vedat ve adamları Nefe ve Tahir'i uçurumun kenarında sıkıştırdı.Nefes ve Tahir Yiğit'i de alarak uçurumdan denize atladı.2. bölümde Tahir, Nefes ve Yiğit kurtuldu.