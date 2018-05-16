Sen Anlat Karadeniz bomba bir bölümle ekrana geliyor. Vedat'ın hain planları sonrası Mercan'ın başına gelenlerden dolayı Tahir'i suçlayan Cemil, genç adamı vuruyor. Olay sonrası Nefes çığlıkları duygusal anlar yaşatıyor. Şimdi tek merak edilen konu Tahir'in ölüp ölmediği... Öte yandan bu olay sonrası başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı.





ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?





Ulaş Tuna Astepe, 1 Ocak 1988 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. 1999 yılında yaşanan acı deprem felaketine şahit olmuş olan Ulaş Tuna Astepe bu olaydan 1-2 sene sonra babasını kaybetmiştir. Bu olayın üzerine İstanbul'a yerleşmiştir. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamlamış, lisans eğitimini ise Mimar Sinan Devlet Konservatuarında Tiyatro Bölümünden mezun olarak tamamlamıştır.





Ulaş Tuna Astepe, oyunculuk kariyerine ilk adımı 2012 yılında yayınlanan Karadayı adlı dizi ile atmıştır. Bu dizide Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Koreli ile birlikte rol alarak Orhan Kara karakterini canlandırmıştır. Başarılı performansı sayesinde dikkatleri üzerine toplayan Astepe, ikinci dizi için teklifler almaya başlamıştı. Astepe'nin ikinci iddialı dizisi Ay Yapım imzalı, Analar ve Anneler dizisi oldu. Oyunculuk alanında hızla ilerleyen oyuncu, bir çok dizi, film, tiyatro ve kısa film kadrosunda izleyici ile buluştu.





Ulaş Tuna Astepe en son Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya adlı dizide başrol karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı. Dizinin final yapmasının ardından ekranlara ara veren Astepe, şimdilerde ATV ekranlarının iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz, Tahir karakteri ile izleyici ile buluşuyor. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe, dün akşam yayınlanan ilk bölümde izleyicinin beğenisini kazandı.





Ulaş Tuna Astepe'nin rol aldığı dizi ve filmler;





Üniversiteli - 2010 (kısa film)





Bayrak - 2011 (tiyatro)





Cam Yapraklar - 2012 (tiyatro)





Karadayı - 2012





Babamın Cesetleri - 2013 (tiyatro)





Meşakkat ve Karısı - 2013 (kısa film)





Zayiat - 2013 (kısa film)





Analar ve Anneler - 2015





Balık Havuzu - 2015 (kısa film)





Körfez - 2016 (sinema filmi)





Rüya - 2017





Sen Anlat Karadeniz - 2018



