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Sen Kuş Dili Bilir misin?

Çocuk edebiyatının usta kalemlerinden Nur İçözü, minik okurlarına bu sefer kuşların diliyle sesleniyor ve Sen Kuş Dili Bilir misin? adlı şiir kitabı ile okurlarını kuşların eşsiz şarkısına davet ediyor!

06 Mart 2018, Salı 15:14
Sen Kuş Dili Bilir misin?
Çocuklar için kaleme aldığı şiirlerinde her bir kuşun özelliğini, adını da öğreten İçözü, bu kez mutluluğa, umuda, sevince, ağaca, böceğe, kelebeğe, buluta, yaşama dair bir güzelleme yapıyor. Ve çocukları duygularına ve doğaya çağırırken yetişkinlere de mutluluğun çocuk ruhunda saklı olduğunu hatırlatıyor.


***
Mutluluk, kuş olmak bir baharda 
Balonlarla salınmak gökyüzünde
Elmanın kurdu olmak bir ağaçta
Kahkaha olmak bir çocuk nefesinde
Şiir olmak duyguların ta özünde...

***

KUŞ DİLİ
Annem
Bugün babama
Farklı bir dilde
Bir şeyler söyledi.
Ablama sordum,
Kuş dili dedi.
Büyüyünce
Öğrenirmişim ben de!
Kuşların dilini konuşmak iyi de,
Ya bir gün
Uçmak isterse
Babamla
Annem de!




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