Sen Kuş Dili Bilir misin?

Elif Bayram

Çocuklar için kaleme aldığı şiirlerinde her bir kuşun özelliğini, adını da öğreten İçözü, bu kez mutluluğa, umuda, sevince, ağaca, böceğe, kelebeğe, buluta, yaşama dair bir güzelleme yapıyor. Ve çocukları duygularına ve doğaya çağırırken yetişkinlere de mutluluğun çocuk ruhunda saklı olduğunu hatırlatıyor.Mutluluk, kuş olmak bir bahardaBalonlarla salınmak gökyüzündeElmanın kurdu olmak bir ağaçtaKahkaha olmak bir çocuk nefesindeŞiir olmak duyguların ta özünde...***KUŞ DİLİAnnemBugün babamaFarklı bir dildeBir şeyler söyledi.Ablama sordum,Kuş dili dedi.BüyüyünceÖğrenirmişim ben de!Kuşların dilini konuşmak iyi de,Ya bir günUçmak isterseBabamlaAnnem de!