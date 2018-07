Senem Kuyucuoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

2009 Türkiye İkinci Güzeli Senem Kuyucuoğlu zor günleri geride bırakarak garsonluk yapma kararı aldı. Bir mekanda garsonluk yapan Senem Kuyucuoğlu, "Yaptığım işten gocunmuyorum, yakında kendime kafe açacağım" diye konuştu. Genç kadın bu olayın ardından gündem olurken eski gelin adayı Naz Mila, eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu2nun bir fotoğrafının ekran görüntüsünü alıp "Türkiye güzeline bak" yorumunda bulundu. Naz Mila bu paylaşım sonrası tepki alırken Senem Kuyucuoğlu hakkındaki bilgiler yeniden araştırılmaya başlandı.

SENEM KUYUCUOĞLU KİMDİR?

Senem Kuyucuoğlu 22 Eylül 1990’da İzmir’de dünyaya geldi. Modellik ve güzellik yarışmalarında derece alan Kuyucuoğlu, Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmada temsil etti. Son olarak Türkiye adına 2009 Kâinat Güzellik Yarışması'na katılan başarılı model Boxer dergisinin 2009 yılında okur oylarıyla belirlediği Türkiye'nin en seksi 50 kadını sıralamasında da 3. sırayı aldı.

SENEM KUYUCUOĞLU'NUN KARİYERİ

2006 yılında, henüz 15 yaşını doldurmamışken Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye yarışma programına katıldı ve burada ikinci oldu. 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasında "Türkiye'nin en iyi modeli" seçilen Kuyucuoğlu, aynı yıl düzenlenen Best Model of the World yarışmasına Türkiye adına katıldı ve burada da "Dünyanın en iyi ikinci modeli" seçildi.

Çeşitli defile ve organizasyonlarda yer aldı. 2009'un Mart ayında Fashion One TV'nin ekran yüzü olan Kuyucuoğlu, yine aynı kanalda “Moda Polisi” adlı moda programını sundu. Nisan 2009'da katıldığı Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'yi Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) temsil etme hakkını elde etti. 24 Ağustos 2009'da Bahamalar'da yapılan Kâinat Güzellik Yarışması öncesi rahatsızlanan Kuyucuoğlu, podyuma iğne olarak çıkarak Türkiye'yi temsil etti; ancak dereceye giremedi.