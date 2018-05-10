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Şener Şen ve Ayşen Gruda'yı onurlandıran açılış

Beylikdüzü Belediyesi'nin baştan aşağı yenileyerek ilçeye kazandırdığı Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ne yapılan iki yeni sinema salonuna Yeşilçam'n unutulmaz sanatçılarından Şener Şen ve Ayşen Gruda ismi verildi. Sinema salonlarının açılışı ise usta sanatçıların katılımı ile gerçekleşti

Şener Şen ve Ayşen Gruda'yı onurlandıran açılış
''Milletimizin millet oluşunun o güzel aşamalarına en değer katmış sanatçılar kimler var diye düşündüğümüzde hepimizin aklına Şener Şen ve Ayşen Gruda geldi.'' sözleriyle konuklara seslenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Bu değerli iki sanatçımızın adını kültür merkezimizde yaşatacağız. Eğer huzursuzsanız o akşam filmlerini izleyin ve huzur bulun, mutlu olun. Burada olarak bizi onurlandırdılar. Ayrıca bu ay boyunca sanatçılarımızın filmlerini izleyebileceksiniz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.'' şeklinde konuştu.



Açılışta duygularını ifade eden usta sanatçı Ayşen Gruda, ''Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum ki böyle bir salonda benim ve Şener Şen''n adı var. Hepinizi çok seviyorum.'' dedi.



ŞENER ŞEN: BİZİM İÇİN ÖZEL BİR ANLAM İFADE EDİYOR

Şener Şen ise ''Böyle güzel bir kültür merkezinde bulunan salonların açılışında bulunmamız ve ayrıca duyarlı belediye başkanımız ve sizlerin talebi ile sinema salonlarına adımızın verilmesi bizim için özel bir anlam ifade ediyor. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.'' dedi.



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