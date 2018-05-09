Senin tavrın senin tarzın

Kışkırtıcı Geceye Işıltını Bırak!

Modern Şıklığın Gündüz Makyajına İlham Versin



Wonder’Fully Real Mascara ile Kirpiklerde Keratin Etkisi

Elif Bayram

İSTANBUL - 3 Mayıs, 2018 – İngiltere’nin 1 numaralı makyaj markası Rimmel London, düzenlediği etkinlikte oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ve Nihal Işıksaçan’ın gece ve gündüz makyajlarından ilhamla tasarlanan ve sadece Watsons’ta satışa sunulacak “Kışkırtıcı Gece” ve “Parıltılı Gündüz” adlı özel koleksiyonlarını tanıttı.İşte farklı renk tonlarından oluşan “Kışkırtıcı Gece” ve “Parıltılı Gündüz” koleksiyonlarında yer alan Rimmel London ürünleri:Zeynep Tuğçe Bayat’tın stilinden ilham alan gece koleksiyonunda Rimmel London’ın Magnif'Eyes Eye Contouring Palette’in bej, boz kahverengi ve kahve tonlarının sofistike bir karışımı olan #001 Nude serisi ve Stay Matte Liquid Lip Colour’dan #800 Midnight rengi yer alıyor.Nihal Işıksaçan’ın stilinden esinlenerek ortaya çıkan gündüz koleksiyonunda ise; ışıltılı renkler dikkatleri üzerine topluyor. Magnif'Eyes Eye Contouring Palette’in cesur tarzlar yaratarak makyaj severlere ışıltılı bir gündüz makyajı sunan #004 Colour serisinin yer aldığı koleksiyonda ise; dudaklarda sadeliği ön planda tutan Stay Matte Liquid Lip Colour’dan #700 Be My Baby rengi bulunuyor.Hacimli, güçlü ve uzun kirpiklerin sırrı, keratin içeriğiyle kirpiklere bakım yapan Wonder’Fully Real Mascara’dan geçiyor. Gece ve gündüz makyajlarının tamamlayıcısı olan Wonder’Fully Real Mascara, doğallıktan ödün vermeden keskin ve çekici bakışlara sahip olmak isteyenler için vazgeçilmez bir ürün olacak.Rimmel London’ın ilhamını Zeynep Tuğçe Bayat ve Nihal Işıksaçan’dan alan özel koleksiyonu, canlı ve iddialı renkleri ile kısa zamanda vazgeçilmezler arasına girecek.