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Şenol Güneş: 'Bayern Münih'i eleyebiliriz'

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın Bayern Münih ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş UEFA'nın sorularını yanıtladı.

Şenol Güneş: 'Bayern Münih'i eleyebiliriz'
Şampiyonlar Ligi ikinci turunda yarın deplasmanda Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesinde UEFA'nın resmi sitesine bir röportaj verdi.

"Bayern'in turun favorisi olduğunun farkındayız." diyen tecrübeli teknik adam, "Bu, bizim için zorlu bir test olacak ancak onları mümkün olabildiğince zorlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
 

"DAHA İYİ TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERMEZ"


Beşiktaş'ın Bavyera devini eleyebileceğini de söyleyen Şenol Güneş, "Ancak bu, onlardan daha iyi bir takım olduğumuzu göstermez. Bunun için iyi çalışmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Şenol Güneş, Alman ekibinin kadrosundaki bütün oyuncuların dünya yıldızı olduğunu belirtirken "Fakat biz de çok iyi oyunculara sahibiz. Oyuncularımdan yalnızca neler yapabildiklerini, becerilerini ve karakterlerini göstermelerini istiyorum." dedi.

Başarılı teknik adam, elenmeleri hâlinde ne olacağına yönelik soruyaysa "Turu geçersek bu, elbette fantastik olur. Ancak elenirsek de dünyanın soru değil." yanıtını verdi.


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