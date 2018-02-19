Şenol Güneş: 'Bayern Münih'i eleyebiliriz'

"DAHA İYİ TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERMEZ"

Erdinç Şahin

ikinci turunda yarın deplasmandaile kozlarını paylaşacak olanteknik direktörmaç öncesinderesmi sitesine bir röportaj verdi."Bayern'in turun favorisi olduğunun farkındayız." diyen tecrübeli teknik adam, "Bu, bizim için zorlu bir test olacak ancak onları mümkün olabildiğince zorlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.devini eleyebileceğini de söyleyen Şenol Güneş, "Ancak bu, onlardan daha iyi bir takım olduğumuzu göstermez. Bunun için iyi çalışmak zorundayız." şeklinde konuştu.Şenol Güneş, Alman ekibinin kadrosundaki bütün oyuncuların dünya yıldızı olduğunu belirtirken "Fakat biz de çok iyi oyunculara sahibiz. Oyuncularımdan yalnızca neler yapabildiklerini, becerilerini ve karakterlerini göstermelerini istiyorum." dedi.Başarılı teknik adam, elenmeleri hâlinde ne olacağına yönelik soruyaysa "Turu geçersek bu, elbette fantastik olur. Ancak elenirsek de dünyanın soru değil." yanıtını verdi.