Şenol Güneş Cenk Tosun'u izlemeye gidiyor

ŞENOL GÜNEŞ GİDİYOR

10 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Erdinç Şahin

, bugünile yapacakları karşılaşmada Cenk Tosun’un kadroda yer alacağını açıkladı. Milli oyuncunun bir an önce kendini kanıtlama aruzusunda olduğunu belirten 63 yaşındaki çalıştırıcı, “Cenk, performansıyla etki yapmak istiyor” ifadesini kullandı.Cenk Tosun’un takımın hücum gücüne önemli katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Allardyce, “Umarım istediği gibi hızlı bir başlangıca imza atar ve her zamanki performansını sahaya yansıtır. Onun sayesinde hücum yönümüz, rakipler için daha büyük tehdit oluşturacak. Ara transfer sezonunda gelerek yeni bir takıma alışmak kolay değildir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor” diye görüş belirtti.Cenk’in performansından umutlu olduğunu kaydeden, “Buraya gelmeyi çok istedi. Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden bir takımdangeldi. Kendini futbola adamış birisi ve oynama iştahını umarım sahaya yansıtır” değerlendirmesinde bulundu.Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Cenk Tosun’u ilk sınavında yalnız bırakmayacak. Tecrübeli hocanın, bugün 20.30’daki Tottenham-Everton maçını izlemek için İngiltere’ye gideceği ve oyuncusuna destek vereceği bildirildi.Cenk Tosun transferiyle önemli bir gelir elde eden Beşiktaş, ilk etapta Everton’danalacak. Bu parayla ilk olarak birikmiş futbolcu ve personel maaşlarını ödeyecek olan siyah - beyazlı kulübe, 6 ay sonra 6 milyon euroluk daha ödeme yapılacak.Böylece 6 aylık bir zaman diliminde 16 milyon euroyu kasasına koyacak olan Beşiktaş, Everton’tan bir sene sonra bir 6 milyon euro daha alacak. 16 ay içerisinde 22 milyon euro kulübe gelmiş olacak. Bonservisin geri kalanını bonuslarla alacak olan siyah - beyazlı kulüp, oyuncunun bir sonraki satışından rakam ne olursa olsun yüzde 7,5 pay elde edecek. (Skorer)