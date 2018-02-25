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Şenol Güneş derbi ile ilgili net konuştu!

Siyah-Beyazlılar’ın hocası Şenol Güneş, “Kendi oyunumuzu oynayacağız. İlk yarım saatte gol bulmamız gerek. Bunu başarırsak, kalan dakikalar bizim için daha rahat geçer. Topun kontrolünü elimizde tutmamız çok önemli” dedi.

Şenol Güneş derbi ile ilgili net konuştu!
Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe karşılaşması öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı ve derbinin taktik planına son şeklini verdi.

Bayern Münih karşısında yaşanan 5-0’lık yenilginin moral bozukluğunu takımın üzerinden atmaya çalışan Güneş’in futbolcularına, “Maça her zaman olduğu gibi kendi oyunumuzu oynayarak başlayacağız. Baskı ile başlamak ve taraftar desteğini 90 dakika boyunca arkamızda tutmak çok önemli. Elbette hücum yaparken, savunma güvenliğini de asla bırakmamız gerekiyor. Rakibimiz her zaman olduğu gibi kontrollü oynayacaktır. Bu düzende forvetteki Fernandao dışında kimseye özel bir markaj istemiyorum” dediği öğrenildi.
 

"SIK SIK YER DEĞİŞTİRİN"


Tecrübeli hocanın konuşmasının devamında, “Alan savunması uygulayacağız. Çok çabuk gol bulmak çok önemli. İlk yarım saat içinde bizi öne geçirecek golü istiyorum. Eğer bunu başarabilirsek, kalan dakikalar bizim adımıza çok daha rahat geçer. Quaresma ve Babel’in sık sık yer değiştirecek. Top rakibe geçtiği anda oyunu kurmalarına izin vermeden topu kapmamız gerekiyor. Top olabildiğince bizim kontrolümüzde ve kalemizden uzak olmalı” ifadelerini kullandığı bildirildi.
 

FENERBAHÇE'YE KARŞI TEK GALİBİYETİ VAR


 Siyah-Beyazlılar’ı son iki sezonda Süper Lig’de şampiyon yapan teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş kariyerindeki 12. derbisine çıkacak. Güneş, daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı 6’şar kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda tecrübeli hoca, Kanarya’ya karşı sadece 1 galibiyet alabildi, 2 kez berabere kaldı ve 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda Güneş’in takımı 5 gol atarken, kalesinde 8 gole engel olamadı.


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