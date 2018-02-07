Şenol Güneş’e ayakkabılı protesto!

19 Mayıs Stadı’nda oynanan Gençlerbirliği-Beşiktaş
maçında ev sahibi takımın taraftarları Şenol Güneş’i
protesto etti.
Vodafone Park’ta oynanan Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Şenol Güneş ve Ümit Özat
arasında yaşanan tartışmanın ardından Özat’ın sözlerine, “Ayakkabıları yoktu 10 çift ayakkabı verdik onlara. Hatta bizi yenselerdi bizim ayakkabılarımızla yeneceklerdir.” diye cevap veren Güneş, Gençlerbirliği
cephesinden tepki almıştı.
Ankara’da oynanan karşılaşmada bazı Gençlerbirliği taraftarları, ayakkabılarını çıkararak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i protesto etti.
Erdinç Şahin