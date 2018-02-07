Şenol Güneş’e ayakkabılı protesto!

Erdinç Şahin

maçında ev sahibi takımın taraftarlarıprotesto etti.Vodafone Park’ta oynanan Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçındaarasında yaşanan tartışmanın ardından Özat’ın sözlerine, “Ayakkabıları yoktu 10 çift ayakkabı verdik onlara. Hatta bizi yenselerdi bizim ayakkabılarımızla yeneceklerdir.” diye cevap verencephesinden tepki almıştı.Ankara’da oynanan karşılaşmada bazı Gençlerbirliği taraftarları, ayakkabılarını çıkararak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i protesto etti.