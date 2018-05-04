Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Şenol Güneş: Geçmişi unutun ve sahaya odaklanın

Olaylı Fenerbahçe derbisinde başından yaralanan teknik direktör Şenol Güneş, ligin son bölümüne girilirken, bu kaos ortamını öğrencilerine unutturmak için çalışıyor. Tecrübeli teknik adam, “Henüz hiçbir şey bitmedi. Önümüzde kazanmamız gereken 9 puan var. Geçmişi unutun ve sahaya odaklanın” sözleri ile oyuncularını motive ediyor.

Şenol Güneş: Geçmişi unutun ve sahaya odaklanın
Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan olaylı derbide başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Siyah- Beyazlılar’ın teknik direktörü Şenol Güneş, ligin son bölümüne girilirken, haftalardır konuşulan bu kaos ortamını öğrencilerine unutturmak için yoğun mesai harcıyor. Gergin ortamda Yeni Malatya ve Galatasaray derbisine oldukça moralsiz çıkan Kara Kartal, Doğu ekibini son 10 dakikalık bölümde attığı gollerle devirse de, şampiyonluk yolunda Sarı- Kırmızılılar’a 2-0 mağlup olmuş ve zirve yarışında ağır bir yara almıştı. Bu yenilgi sonrasında 4. sıraya kadar gerileyen Beşiktaş, pazar günü oynanacak Kayseri mücadelesine ise her anlamda hazır olarak çıkmayı hedefliyor.
 

"DEVLER LİGİ'NE KATILMALIYIZ"


Yapılan idmanlarda oyuncularını motive etmeyi ihmal etmeyen teknik direktör Şenol Güneş, dün yapılan son antrenman öncesinde de öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. Beşiktaş olarak mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamaları gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Evet büyük bir avantaj kaybettik, ancak henüz hiçbir şey bitmedi. Önümüzde 3 maçımız ve kazanmamız gereken 9 puan var. Ait olduğumuz yere, yani Şampiyonlar Ligi’ne kesinlikle katılmamız gerekiyor. Bunu yapabileceğimize inanıyor, sizlere de güveniyorum. Artık tüm yaşananları, geçmişi unutun ve sahaya odaklanın” dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beşiktaş, Burak Yılmaz'la anlaştı

Beşiktaş, Burak Yılmaz'la anlaştı
Medipol Başakşehir son dakikada yıkıldı

Medipol Başakşehir son dakikada yıkıldı
Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'de puan durumu
Sivasspor maçında Arda Turan çıldırdı!

Sivasspor maçında Arda Turan çıldırdı!
Mossoro, 1 dakika ara ile iki sarı kart görerek oyundan atıldı

Mossoro, 1 dakika ara ile iki sarı kart görerek oyundan atıldı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nda yalanlama

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nda yalanlama
Medipol Başakşehir - Sivasspor maç özeti

Medipol Başakşehir - Sivasspor maç özeti
Gaziantepspor - Giresunspor maçı özeti

Gaziantepspor - Giresunspor maçı özeti
Adriana Lima El Clasico'da hangi takımı tutuyor?

Adriana Lima El Clasico'da hangi takımı tutuyor?
Ozan Korkut, Galatasaray başkanlığına aday oldu

Ozan Korkut, Galatasaray başkanlığına aday oldu
Mustafa Cengiz, yeniden başkanlığa aday

Mustafa Cengiz, yeniden başkanlığa aday