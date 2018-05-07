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Şenol Güneş iddialara son noktayı koydu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

07 Mayıs 2018, Pazartesi 23:24
Şenol Güneş iddialara son noktayı koydu
Son günlerde Beşiktaş'tan sezon sonunda ayrılacağı konuşulan Şenol Güneş konuyla ilgili  'Benim bir yıl daha mukavelem var. Ancak mukavele önemli değil. Taraftarlarımız git demedikçe buradan gitmem'' dedi.

Şenol Güneş'in açıklamaları:

Şu an itibariyle kendi işimi yapıyorum. Konuşmamda yarar yok, susuyorum ama sustukça da sabrımızın sınandığını görüyoruz. Benim 1 yıl daha mukavelem var. Saldırılar var ama sabırlı olmak zorundayız. Sabrımız teslim olduğumuzu göstermez.


TARAFTARIMIZ GİT DEMEDİĞİ SÜRECE BURADAN AYRILMAM


50 yıllık futbol hayatımda hatalar var ama herkes hata bulmak isterse, bulur. Suçlama yaparak taraftar üzerinde infial çıkaran, ortalığı toz dumana katıp nemalanmaya çalışanlardan olmadık, olmayacağız.

Siyasilerin bana dediği gibi, 'ülkenin durumu karışık, siz sahaya çıkın' dediği gibi, benim asla kabul etmediğim gibi... Buradan futbol bekliyoruz. Seyirci de kaçar...

Taraftarımız git demediği sürece buradan ayrılmam. Karakterim, çizgim belli.
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