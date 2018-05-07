Şenol Güneş iddialara son noktayı koydu



TARAFTARIMIZ GİT DEMEDİĞİ SÜRECE BURADAN AYRILMAM

Şenol Güneş'ten çok sert açıklamalar

Haber Merkezi

Son günlerde Beşiktaş'tan sezon sonunda ayrılacağı konuşulan Şenol Güneş konuyla ilgili 'Benim bir yıl daha mukavelem var. Ancak mukavele önemli değil. Taraftarlarımız git demedikçe buradan gitmem'' dedi.Şu an itibariyle kendi işimi yapıyorum. Konuşmamda yarar yok, susuyorum ama sustukça da sabrımızın sınandığını görüyoruz. Benim 1 yıl daha mukavelem var. Saldırılar var ama sabırlı olmak zorundayız. Sabrımız teslim olduğumuzu göstermez.50 yıllık futbol hayatımda hatalar var ama herkes hata bulmak isterse, bulur. Suçlama yaparak taraftar üzerinde infial çıkaran, ortalığı toz dumana katıp nemalanmaya çalışanlardan olmadık, olmayacağız.Siyasilerin bana dediği gibi, 'ülkenin durumu karışık, siz sahaya çıkın' dediği gibi, benim asla kabul etmediğim gibi... Buradan futbol bekliyoruz. Seyirci de kaçar...Taraftarımız git demediği sürece buradan ayrılmam. Karakterim, çizgim belli.