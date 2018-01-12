Şenol Güneş'in aradığı golcü: Danny Welbeck

SADECE 6 MAÇTA 11 OYNADI

VİDA ÜZERİNDEN BİTECEK

Erdinç Şahin

’un’a satılmasının ardından’nun yanına bir forvet daha almak isteyen, bu konudaki arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Birçok ismi gündemine alan Siyah-Beyazlılar’ın listesine son olarak, Arsenal’de oynayangirdi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş’ın, Cenk’in boşluğunu Welbeck’le doldurmak istediği vurgulandı.Londra temsilcisinde teknik direktörtarafından yedek oyuncu konumunda yer alan ve Premier Lig’de bu sezon sahne aldığı 15 maçın sadece 6’sında ilk 11’de sahaya çıkabilen İngiliz futbolcunun, daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Tam da’in istediği tarzda olan, hem kanat hem de forvet oynayabilen tecrübeli futbolcunun, satın alma opsiyonlu kiralık olarak alınabileceği gelen haberler arasında yer alıyor.Beşiktaş’ın uzun süredir gündemindekiiçin şartlar sonuna kadar zorlanacak. Özellikle yeni transfer’nın, vatandaşıyla ilgili olarak, “Onu da burada görmek isterim” demesi, transfer sürecinde pozitif bir hava yarattı. Juventus’la sözleşmesini geçtiğimiz Mayıs ayında uzatan Hırvat yıldızın ikna edilmesi, birincil hedef olarak belirlendi. 31 yaşındaki futbolcunun, Türkiye’ye gelme isteği Vida üzerinden gerçekleşirse, Kara Kartal’ın bir sonraki planı ise Juventus’un kapısını çalıp, ortak bir noktada buluşmak olacak.