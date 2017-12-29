Şenol Güneş'in Cenk Tosun'a bakışı sosyal medyada olay oldu

Cenk Tosun'un Everton'a transferi açıklandı!

Cenk Tosun O Ses Türkiye sahnesine çıkarak şarkı söyledi

Cenk Tosun'un Everton'dan kazanacağı para belli oldu

Erdinç Şahin

’nda4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından taraftarüçlü çektirmesi” için ortaya davet etti. Cenk Tosun’un “üçlüsüyle” taraftarcoşarken sosyal medya o anları “Veda üçlüsü” olarak yorumladı.ciddi bir şekilde golcü oyuncuyla ilgilendiği hatta transferin 20 milyon Euro civarında rekor bir bedelle bitmek üzere olduğu ifade edilirkenaçıklamaları transfere farklı bir boyut getirdi.Metin Albayrak maçın ardından, “Cenk Tosun için herhangi bir teklif yok. Biz de basından öğreniyoruz. Bize eğer bir teklif gelirse yönetim kurulunda görüşülüp karar verilir. Arda Turan Türkiye’ye mal olmuş önemli bir futbolcu. Bizimle anılması normal. Çünkü Beşiktaş Türkiye’yi ve camiamızı Avrupa’da çok önemli işler yaptı. Ancak Arda şu an gündemimizde yok. Transfer dönemi başlayınca neler olacak bekleyip göreceğiz” dedi.“Üçlü” esnasında Cenk Tosun’a bakışıyla sosyal medyada gündeme damga vuran ve gecenin karesinin bir numaralı aktörü olan Şenol Güneş ise şu ifadeleri kullandı: “Cenk ile ilgili bana gelen resmi bir şey yok. Şunu söyleyebilirim, henüz gelmeyen oyuncularla ilgili yorum yapamam. Kimsenin bir yere gitmesini de istemiyorum.” Yıldız golcünün siyah-beyazlı formayı giymeye devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde kesinleşecek.Şenol Güneş'in bu bakışı sosyal medyada "Ahmet Kural'ın Sıla'ya" bakışı gibi yorumlar alsa da bir çok kullanıcı "Baba evladına bakıyor" diye fikir beyan etti.