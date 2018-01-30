Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Şenol Güneş'in parmağı kırıldı

Kulübede topalladığı gözlemlenen Şenol Güneş'in ayak parmağında kırık olduğu kaydedildi

Şenol Güneş'in parmağı kırıldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Gençlerbirliği maçında topallayarak yürümesi dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcının ayak parmağının kırıldığı öğrenildi.


LOVE YEDEK


Siyah Beyazlıların yedek kulübesinde ise Fabricio,Quaresma,Adriano,Pepe,Oğuzhan,Fatih,Talisca,Vagner Love ve Utku yer aldı.



Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love Gençlerbirliği karşısında kadroya alındı ve karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

Takımla beraber ısınmak için sahaya çıkan Love'a Siyah Beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterirken Brezilyalı golcü taraftarları selamladı ve yumruk şov yaptı.



Bir diğer yeni transfer Cyle Larin ise lisans işlemleri yetişmediği için müsabakayı tribünden izledi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ndiaye Stoke City kulüp binasında!

Ndiaye Stoke City kulüp binasında!
Kulüpler 2017'de transfere para saçtı!

Kulüpler 2017'de transfere para saçtı!
Beşiktaş - Gençlerbirliği (Canlı anlatım)

Beşiktaş - Gençlerbirliği (Canlı anlatım)
Başakşehir Fikret Orman’ı destekliyor

Başakşehir Fikret Orman’ı destekliyor
Aziz Yıldırım ve Fatih Terim arasındaki 10 benzerlik

Aziz Yıldırım ve Fatih Terim arasındaki 10 benzerlik
Volkan Şen Konyaspor'a doğru

Volkan Şen Konyaspor'a doğru
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!

Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!
Son dakika! Samuel Eto'o Atiker Konyaspor'a transfer oldu

Son dakika! Samuel Eto'o Atiker Konyaspor'a transfer oldu
Sakarya'da Bitcoin ile transfer gerçekleşti

Sakarya'da Bitcoin ile transfer gerçekleşti
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
Son dakika! Yuto Nagatomo, Galatasaray'a transfer oluyor!

Son dakika! Yuto Nagatomo, Galatasaray'a transfer oluyor!