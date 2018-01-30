Şenol Güneş'in parmağı kırıldı



LOVE YEDEK

Haber Merkezi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Gençlerbirliği maçında topallayarak yürümesi dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcının ayak parmağının kırıldığı öğrenildi.Siyah Beyazlıların yedek kulübesinde ise Fabricio,Quaresma,Adriano,Pepe,Oğuzhan,Fatih,Talisca,Vagner Love ve Utku yer aldı.Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love Gençlerbirliği karşısında kadroya alındı ve karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.Takımla beraber ısınmak için sahaya çıkan Love'a Siyah Beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterirken Brezilyalı golcü taraftarları selamladı ve yumruk şov yaptı.Bir diğer yeni transfer Cyle Larin ise lisans işlemleri yetişmediği için müsabakayı tribünden izledi.