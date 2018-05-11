Şenol Güneş'in planı hazır

ÖNLEMLERİNİ ALDI

TOLGAY'IN YERİ GARANTİ

Erdinç Şahin

’ta, pazar günü oynanacak olan Osmanlıspor karşılaşması öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor.Teknik direktör, cezalı ve sakat oyuncular sebebiyle ilk 11’i bir türlü kafasında netleştiremiyor. Ankara’daki mücadele öncesivesezonu kapattığı, savunmanın önemli ismide cezalı olduğu için forma giyemeyecek. 2-0 kazanılan son Kayserispor maçında sakatlanan’nun yanı sıra’nın da durumu belirsizliğini halen koruyor.Şenol Güneş’in, yetiştirilmesi için sağlık ekibine talimat verdiği Brezilyalı oyuncudan olumsuz bir haber gelmesi halinde planlarını hazırladı. Buna göre Adriano olmazsa, normalde orta sahada oynayan ancak daha önce sağ bek, stoper pozisyonlarında kullanılanbu kez sol bekte şans bulabilir. Ayrıca Tosiç’in yokluğunda ise Vida’nın partnerininolması bekleniyor.Son haftalarda tekrar teknik direktörü Şenol Güneş’in gözüne giren Tolgay Arslan, Atiba’nın yokluğunda orta sahada yeniden sahne aldı. Akhisar ve Yeni Malatya galibiyetlerinden oyuna sonradan giren Tolgay, daha sonraki Galatasaray derbisi ve Kayserispor mücadelelerinde ilk 11’de sahne aldı. Tecrübeli futbolcunun, Osmanlı maçında da yerinin şimdiden garanti olduğu konuşuluyor.