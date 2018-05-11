Şenol Güneş'in planı hazır

Beşiktaş
’ta, pazar günü oynanacak olan Osmanlıspor karşılaşması öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş
, cezalı ve sakat oyuncular sebebiyle ilk 11’i bir türlü kafasında netleştiremiyor. Ankara’daki mücadele öncesi Pepe
, Caner Erkin
ve Alvaro Negredo
sezonu kapattığı, savunmanın önemli ismi Dusko Tosiç
de cezalı olduğu için forma giyemeyecek. 2-0 kazanılan son Kayserispor maçında sakatlanan Adriano
’nun yanı sıra Atiba
’nın da durumu belirsizliğini halen koruyor.
ÖNLEMLERİNİ ALDI
Şenol Güneş’in, yetiştirilmesi için sağlık ekibine talimat verdiği Brezilyalı oyuncudan olumsuz bir haber gelmesi halinde planlarını hazırladı. Buna göre Adriano olmazsa, normalde orta sahada oynayan ancak daha önce sağ bek, stoper pozisyonlarında kullanılan Necip Uysal,
bu kez sol bekte şans bulabilir. Ayrıca Tosiç’in yokluğunda ise Vida’nın partnerinin Gary Medel
olması bekleniyor.
TOLGAY'IN YERİ GARANTİ
Son haftalarda tekrar teknik direktörü Şenol Güneş’in gözüne giren Tolgay Arslan, Atiba’nın yokluğunda orta sahada yeniden sahne aldı. Akhisar ve Yeni Malatya galibiyetlerinden oyuna sonradan giren Tolgay, daha sonraki Galatasaray derbisi ve Kayserispor mücadelelerinde ilk 11’de sahne aldı. Tecrübeli futbolcunun, Osmanlı maçında da yerinin şimdiden garanti olduğu konuşuluyor.
Erdinç Şahin