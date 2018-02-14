Şenol Güneş konuşmayı yarıda kesip maratona koştu

"BUGÜN TRABZON'DA KOŞU VAR"

Erdinç Şahin

ve yardımcı antrenörübu yıl 18 Şubat'ta 38.'si düzenlenecek olanöncesinde hazırlanan tanıtım filminde oynadı.Koşuya davet noktasında,'nce hazırlanan tanıtım filmlerindeünlüler, herkesi maratona katılmaya davet ediyor. Bunlardan biri deBeşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde çekilen tanıtım filminde Güneş, kendisi gibi Trabzonlu olan yardımcı antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu ile sohbeti esnasında Kulaksızoğlu’nun "Bu yağan yağmur aynı Trabzon’daki gibi" demesi üzerine, konuşmayı yarıda keserek "Bugün Trabzon’da koşu var, benim ona geçmem lazım. Gel beraber geçelim" diyerek sohbeti yarıda kesiyor ve bulundukları yerden ayrılıyor.