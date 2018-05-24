Şenol Güneş Londra’da

Spor Toto Süper Lig’de sezonun bitmesiyle birlikte Siyah-Beyazlılar’ın teknik direktörü Şenol Güneş, soluğu İngiltere’de aldı.

65 yaşındaki teknik adamın, Londra’da yaşayan yakın arkadaşlarının özel davetlisi olarak İngiltere’nin başkentine gittiği öğrenildi. Tatilini burada sürdürecek olan Kara Kartal’ın tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş’in, bir süre daha Londra’da kalacağı öğrenildi.



