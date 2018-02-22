Şenol Güneş oyuncularını bu sözlerle teselli etti!

KAZANMAMIZ GEREKEN MAÇLAR VAR

GÜNEŞ BUGÜN KONUŞUYOR

Erdinç Şahin

İyi başladığı maçta 1 kişi eksik kalmasının ardından'e farklı yenilerekçeyrek final hayallerini çimlere gömen'ta 90 dakikanın ardından büyük üzüntü vardı.Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'ın haberine göre; futbolcular; camiaya, yönetime ve hocalarına karşı mahcuptu. Ağızlarını bıçak açmıyordu… Allianz Arena'nın soyunma odasında talebelerinin yıkılmış görüntüsü, teknik direktör'in içini burktu… Herkes sert bir konuşma bekliyordu. Ama o, şimdiye kadar göstermiş oldukları başarıdan dolayı oyuncularına teşekkür etti. Sonrasında da, "Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına girdiniz. Gruplardan namağlup ve lider çıktınız. Bu performansınız sadece saygıyı hak ediyor" dedi."Gönül isterdi ki İstanbul'a bu skorla dönmeyelim" sözleriyle konuşmasına devam eden Güneş, "Hepinizin üzgün olduğunuzu görüyorum. 'Atiba hatalı geri pas vermeseydi, Vida kırmızı kart görmesiydi. Vagner Love o golü atsaydı' gibi değerlendirmelere girmeyeceğim. Doğru da bulmuyorum. 11'e 11 oynamanın bile çok zor olduğu bu deplasmanda, 10 kişi kalmak hiç kolay değil. Geçen yıl Kiev'de eksik kalmış ve gruplardan çıkamamıştık. Bu yıl gruplardan çıktık ama yine eksik kaldık. Sevindirici olan şey; her sezon üstüne koyarak yükselmemiz ve rakiplerin size saygı duyması. Unutmayın, futbolda dün yoktur. Üzüntünüzü Münih'te bırakın. Yarın sizin için yeni bir başlangıç. Kazanmamız gereken maçlar var" ifadelerini kullandı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bugün basın toplantısı düzenleyecek. Saat 12.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde basının karşısına çıkacak olan Güneş'in gündeme dair önemli açıklamalar yapacağı öğrenildi.