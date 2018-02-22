Şenol Güneş oyuncularını bu sözlerle teselli etti!

İyi başladığı maçta 1 kişi eksik kalmasının ardından Bayern Münih
'e farklı yenilerek Şampiyonlar Ligi
çeyrek final hayallerini çimlere gömen Beşiktaş
'ta 90 dakikanın ardından büyük üzüntü vardı.
Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'ın haberine göre; futbolcular; camiaya, yönetime ve hocalarına karşı mahcuptu. Ağızlarını bıçak açmıyordu… Allianz Arena'nın soyunma odasında talebelerinin yıkılmış görüntüsü, teknik direktör Şenol Güneş
'in içini burktu… Herkes sert bir konuşma bekliyordu. Ama o, şimdiye kadar göstermiş oldukları başarıdan dolayı oyuncularına teşekkür etti. Sonrasında da, "Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına girdiniz. Gruplardan namağlup ve lider çıktınız. Bu performansınız sadece saygıyı hak ediyor" dedi.
KAZANMAMIZ GEREKEN MAÇLAR VAR
"Gönül isterdi ki İstanbul'a bu skorla dönmeyelim" sözleriyle konuşmasına devam eden Güneş, "Hepinizin üzgün olduğunuzu görüyorum. 'Atiba hatalı geri pas vermeseydi, Vida kırmızı kart görmesiydi. Vagner Love o golü atsaydı' gibi değerlendirmelere girmeyeceğim. Doğru da bulmuyorum. 11'e 11 oynamanın bile çok zor olduğu bu deplasmanda, 10 kişi kalmak hiç kolay değil. Geçen yıl Kiev'de eksik kalmış ve gruplardan çıkamamıştık. Bu yıl gruplardan çıktık ama yine eksik kaldık. Sevindirici olan şey; her sezon üstüne koyarak yükselmemiz ve rakiplerin size saygı duyması. Unutmayın, futbolda dün yoktur. Üzüntünüzü Münih'te bırakın. Yarın sizin için yeni bir başlangıç. Kazanmamız gereken maçlar var" ifadelerini kullandı.
GÜNEŞ BUGÜN KONUŞUYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bugün basın toplantısı düzenleyecek. Saat 12.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde basının karşısına çıkacak olan Güneş'in gündeme dair önemli açıklamalar yapacağı öğrenildi.
Erdinç Şahin