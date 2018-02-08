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Şenol Güneş Pepe ile kısa bir görüşme yaptı

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü Kardemir Karabükspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tam kadro sürdürdü

Şenol Güneş Pepe ile kısa bir görüşme yaptı
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, siyah-beyazlılar istasyon koşuları, pas ve top kapma çalışmasının ardından minyatür kale maç oynadı. Gençlerbirliği mücadelesinde görev alan Mustafa Pektemek, Tolgay Arslan, Caner Erkin, Gary Medel ve Pepe gibi isimler minyatür kale maçın ardından idmanı tamamladı.


GÜNEŞ PEPE'YLE GÖRÜŞTÜ


Siyah-beyazlıların diğer oyuncuları ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Çift kale maçta siyah takımı yenen turuncu takımın oyuncuları, basın mensuplarına galibiyet pozu verdi.

Bu arada minyatür kale maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş, takımın tecrübeli isimlerinden Pepe ile kısa süreli bir görüşme yaptı. Beşiktaş, Kardemir Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarını, yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.


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