Şenol Güneş Pepe ile kısa bir görüşme yaptı



GÜNEŞ PEPE'YLE GÖRÜŞTÜ

Haber Merkezi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, siyah-beyazlılar istasyon koşuları, pas ve top kapma çalışmasının ardından minyatür kale maç oynadı. Gençlerbirliği mücadelesinde görev alan Mustafa Pektemek, Tolgay Arslan, Caner Erkin, Gary Medel ve Pepe gibi isimler minyatür kale maçın ardından idmanı tamamladı.Siyah-beyazlıların diğer oyuncuları ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Çift kale maçta siyah takımı yenen turuncu takımın oyuncuları, basın mensuplarına galibiyet pozu verdi.Bu arada minyatür kale maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş, takımın tecrübeli isimlerinden Pepe ile kısa süreli bir görüşme yaptı. Beşiktaş, Kardemir Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarını, yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.