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Şenol Güneş rotayı çizdi

Beşiktaş’ın teknik patronu, son virajda 3’te 3 yapmaları halinde Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşabileceklerini belirtirken, futbolcularından önlerindeki maçlara odaklanmalarını istedi.

Şenol Güneş rotayı çizdi
Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Süper Lig’de 3’te 3 yapmaya odaklanan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcularından geçmişi unutarak, önlerine bakmalarını istedi. Fenerbahçe ile yaşanan sorunların artık geride kaldığına vurgu yapan siyah-beyazlı hoca, Kayserispor maçını kazanmak zorunda olduklarını söyledi.
 

İKİNCİLİK GERÇEKÇİ BİR HEDEF

 
Kayserispor, Osmanlıspor (D) ve Sivasspor’la üst üste oynayacakları karşılaşmaları kazanarak, rakiplerin puan kayıplarını bekleyeceklerini belirten Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi biletinin hem kulüp hem de takım için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Bu sezon tüm kulvarlarda takdir edilmesi gereken bir performans ortaya koyduklarını belirterek oyuncularına moral aşılayan deneyimli çalıştırıcı, ikinciliğin gerçekçi bir hedef olduğunu bildirdi.
 
Kayserispor maçından galibiyetle ayrılmaları halinde önlerini daha rahat bir şekilde göreceklerini de kaydeden Şenol Güneş, rakiplerin olası kayıplarından sonra ligde bambaşka bir noktaya ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.


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